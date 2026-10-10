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Dhruv Rathee Detained: ध्रुव राठीला गुरुग्राममधून पोलिसांनी घेतले ताब्यात; CJP च्या आंदोलनापूर्वी पोलिसांची मोठी कारवाई

Dhruv Rathee Detained at His Gurugram Residence : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी प्रस्तावित आंदोलनापूर्वी ध्रुव राठीला ताब्यात घेतल्याचे वृत्त; दिल्लीत पोलिसांची व्यापक कारवाई.
YouTuber Dhruv Rathee was reportedly detained by Delhi Police at his Gurugram residence ahead of the proposed CJP protest at Jantar Mantar

YouTuber Dhruv Rathee was reportedly detained by Delhi Police at his Gurugram residence ahead of the proposed CJP protest at Jantar Mantar

esakal

Sandip Kapde
Updated on

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या प्रस्तावित आंदोलनापूर्वी पोलिसांनी व्यापक कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाईदरम्यान प्रसिद्ध यूट्यूबर आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर ध्रुव राठी याला दिल्ली पोलिसांनी शनिवारी सकाळी गुरुग्राम येथील निवासस्थानातून ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. News 18 च्या वृत्तानुसार, कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) वतीने आयोजित या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी ध्रुव राठी दिल्लीला आला होता. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजधानीत कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी अन्य व्यक्तींनाही ताब्यात घेतले आहे.

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