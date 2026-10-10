Dhruv Rathee Detained: ध्रुव राठीला गुरुग्राममधून पोलिसांनी घेतले ताब्यात; CJP च्या आंदोलनापूर्वी पोलिसांची मोठी कारवाई

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या प्रस्तावित आंदोलनापूर्वी पोलिसांनी व्यापक कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाईदरम्यान प्रसिद्ध यूट्यूबर आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर ध्रुव राठी याला दिल्ली पोलिसांनी शनिवारी सकाळी गुरुग्राम येथील निवासस्थानातून ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. News 18 च्या वृत्तानुसार, कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) वतीने आयोजित या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी ध्रुव राठी दिल्लीला आला होता. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजधानीत कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी अन्य व्यक्तींनाही ताब्यात घेतले आहे..गुरुग्राममधील निवासस्थानी सकाळीच पोलिसांची कारवाईमिळालेल्या वृत्तानुसार, ध्रुव राठी शनिवारी सकाळी हरियाणातील गुरुग्राम येथील सेक्टर ५६ परिसरातील सेंट्रल पार्क विहारमध्ये आपल्या कुटुंबीयांच्या निवासस्थानी होता. सकाळी सुमारे ७ वाजून ४८ मिनिटांनी त्याच्या आईने घराचा दरवाजा उघडल्यानंतर दिल्ली पोलिसांचे अधिकारी घरात दाखल झाले. आंदोलनाच्या शक्यतेचा विचार करून शुक्रवारच्या रात्रीपासूनच त्याच्या निवासस्थानाबाहेर जवळपास ५० पोलिस कर्मचारी तैनात करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांच्या हवाल्याने देण्यात आली आहे. शनिवारी सकाळी साध्या वेशातील तसेच पोलिसांच्या गणवेशातील सुमारे ५० कर्मचाऱ्यांनी ध्रुव राठीला ताब्यात घेतले..CJP Protest: पुण्यातील CJP आंदोलकांचा मास्टर प्लॅन! पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर आर्टिकल २२६ चा वापर; आता हायकोर्टाचे पोलिसांना थेट आदेश!.CJP च्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी दिल्लीलामुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी जंतर-मंतर येथे CJP च्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन प्रस्तावित होते. त्यात सहभागी होण्यासाठी ध्रुव राठी दिल्लीला पोहोचला होता. आंदोलनापूर्वी त्याने दिल्लीतील कडक सुरक्षा व्यवस्था आणि मेट्रो तसेच रेल्वे सेवांवर लावण्यात आलेल्या निर्बंधांबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. तसेच, सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली होती.पोलिस सूत्रांच्या माहितीनुसार, कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता तसेच लागू असलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशांमुळे आंदोलनाला परवानगी देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे आयोजक आणि समर्थकांना रोखण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे..दिल्लीतील १५ जिल्ह्यांमध्ये प्रतिबंधात्मक कारवाईपीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, प्रस्तावित आंदोलन रोखण्यासाठी आणि सुरक्षेची व्यवस्था राखण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी राष्ट्रीय राजधानीतील सर्व १५ जिल्ह्यांमध्ये व्यापक प्रतिबंधात्मक कारवाई केली आहे. पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या जिल्ह्यांमधून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या सुमारे ३० ते ४० व्यक्तींना ताब्यात घेण्यात आले आहे..CJP च्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्ली परिसरातून आणि आसपासच्या भागांतून एकूण १५० हून अधिक आंदोलक व समर्थकांना ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे. गर्दी जमवू शकणाऱ्या किंवा आंदोलनावर प्रभाव टाकू शकणाऱ्या संशयित व्यक्ती आणि राजकीय कार्यकर्त्यांच्या हालचालींवरही पोलिस लक्ष ठेवून आहेत. अशा व्यक्तींच्या घरांबाहेरील सुरक्षा व्यवस्था आणि देखरेख वाढवण्यात आल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे..दिल्ली पोलीस अडचणीत येणार, सर्वोच्च न्यायलयात अवमान याचिका दाखल! त्याचं एक चुकीचं पाऊल अन्....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.