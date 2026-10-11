Dhruv Rathee Released : सीजेपी आंदोलन प्रकरणात ध्रुव राठीला दिलासा; सुटकेनंतर दिल्ली पोलिसांनी काय दिली ताकीद ?

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी जर्मनीहून भारतात आलेला युट्युबर ध्रुव राठी याची सुटका करण्यात आली आहे. जर त्यांनी पुन्हा जंतरमंतरवर जाण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी ताब्यातून सुटका करताना दिल्ली पोलिसांनी त्याला ताकीद दिली आहे. .हरियाणात जन्मलेला आणि वाढलेला ध्रुव राठी उच्च शिक्षणासाठी जर्मनीला गेला होता. अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत असतानाच त्याने युट्यूबसाठी कटेंट निर्मितीकडे आपला मोर्चा वळवला. राठी हा भाजप आणि नरेंद्र मोदी सरकारचे टीकाकार म्हणून ओळखले जातो. CJP ची स्थापना झाल्यापासून ते या पक्षाला पाठिंबा देताना दिसत आहेत. अभिजीत दिपके आणि सौरभ दास यांच्याशी त्याची घनिष्ठ मैत्री आहे..Who Is Dhruv Rathee? : जर्मनीत मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग अन् Renewable Energy चं शिक्षण; ध्रुव राठी कसा बनला YouTuber? जाणून घ्या थक्क करणारा प्रवास.८ ऑक्टोबर रोजी बेंगळुरूमध्ये झालेल्या CJP च्या आंदोलनापूर्वी राठी भारतात परतला. बेंगळुरूमध्येच त्याने दिल्लीतील आंदोलनातही सहभागी होण्याचा आपला मानस व्यक्त केला होता. शुक्रवारी संध्याकाळी त्याने इंडिया गेटला भेट दिली, एक व्हिडिओ रेकॉर्ड केला आणि मोदी सरकारला आव्हान दिले. मात्र, शनिवारी सकाळी गुरुग्राममधील त्याच्या निवासस्थानावरून त्याला ताब्यात घेण्यात आले..पोलिसांची ताकीद मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलिसांनी सुरुवातीला त्यांची भेट घेतली आणि जंतरमंतरवर न जाण्याचा सल्ला दिला, कारण या आंदोलनासाठी परवानगी देण्यात आली नव्हती. त्यांनी या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. २४ तास पूर्ण होण्याआधीच पोलिसांनी राठी यांची सुटका केली. मात्र, त्यांना सोडण्यापूर्वी जंतरमंतरपासून दूर राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आणि तिथे जाण्याचा प्रयत्न केल्यास पुढील कारवाई केली जाईल, अशी ताकीदही देण्यात आली..CJP Gyanesh Kumar : राजीनामा द्या; अन्यथा आंदोलन करू : ‘सीजेपी’ मुख्य निवडणूक आयुक्तांना इशारा .अभिजीत दिपके, सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांना अटक पोलिसांनी CJP च्या कायदेशीर प्रमुख (Legal Head) रत्ना सिंग, ध्रुव राठी आणि रविवारी दिल्लीच्या विविध भागांतून ताब्यात घेतलेल्या हजारो आंदोलकांची सुटका केली आहे. पोलिसांनी CJP चे राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दिपके आणि सह-संयोजक सौरभ दास व आशुतोष रांका यांना अटक केली आहे. दरम्यान, ज्ञानश कुमार राजीनामा देत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार CJP ने व्यक्त केला आहे. CJP च्या आंदोलनाचे नेतृत्व करण्यासाठी अधिकृत असलेले अजिंक्य शिंदे यांनी सांगितले की, आंदोलक रविवारीही जंतरमंतरवर जातील; तसेच मुंबईतील शिवाजी पार्कवरही एका मेळाव्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. CJP ने ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची आणि SIR प्रक्रिया थांबवण्याची मागणी केली आहे. याव्यतिरिक्त, निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत बदल करण्याची मागणीही या संघटनेने केली आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.