Concert Update : प्रसिद्ध गायक दिलजीत दोसांझच्या दिल्लीतील कॉन्सर्टला पोलिसांनी का नाकारली परवानगी?

New Delhi: प्रसिद्ध पंजाबी गायक आणि अभिनेता दिलजीत दोसांझच्या चाहत्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. दिलजीतच्या Aura India Tour अंतर्गत ३० ऑक्टोबरला दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू स्टेडियममध्ये होणाऱ्या कॉन्सर्टला दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. सुरक्षेसंदर्भातील संभाव्य धोके आणि सणासुदीच्या काळातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या जबाबदाऱ्यांचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Delhi Protest High Voltage : "ज्ञानेश कुमारांना भारतरत्न द्या!"; सीजेपीच्या 'तिरंगा यात्रे'दरम्यान अभिजीत दिपकेंविरोधात घोषणाबाजी, 'मोदी-मोदी'च्या नाऱ्यांनी दणाणला परिसर.दिल्ली पोलिसांनी कॉन्सर्टच्या तिकीटविक्रीची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या BookMyShow ला पत्र पाठवून परवानगी नाकारल्याची माहिती दिली. पोलिसांना काही संभाव्य धोक्यांबाबत माहिती मिळाली असून, सणासुदीच्या काळात दक्षिण दिल्लीतील सुरक्षा व्यवस्थेवरही अतिरिक्त ताण आहे. त्यामुळे कार्यक्रमाला परवानगी देता येणार नसल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केल्याचे वृत्त आहे..Pune Prison Police Recruitment : पुणे कारागृह पोलिस भरती रखडली; इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत पुण्याची प्रक्रिया संथ; उमेदवारांमध्ये नाराजी.दिल्लीतील हा कार्यक्रम दिलजीतच्या Aura India Tour ची सुरवात ठरणार होता. या दौऱ्यात इंदूर, अहमदाबाद, मुंबई, बंगळुरू, लखनऊ आणि चंदीगड या शहरांचाही समावेश आहे. मात्र, दिल्लीतील कार्यक्रमासाठी परवानगी नाकारल्यानंतर तो रद्द होणार की दुसऱ्या तारखेला किंवा ठिकाणी आयोजित केला जाणार, याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही..तिकिटे खरेदी केलेल्या चाहत्यांना आता आयोजकांच्या पुढील घोषणेची प्रतीक्षा आहे. तिकीट परताव्याबाबतही अद्याप घोषणा करण्यात आलेली नाही..दिल्लीतील कार्यक्रमाबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली असली, तरी दोसांज यांच्या दौऱ्यातील इतर शहरांमधील कार्यक्रमांमध्ये बदल झालेला नसल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.