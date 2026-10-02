FASTag New Rules : आजपासून फास्टॅगच्या नियमात मोठा बदल ! 'या' वाहनमालकांचं ५ वर्षांपर्यंत टेन्शन मिटलं, जाणून घ्या नेमका काय आहे निर्णय?

महामार्गावरील टोल नाक्यांवरून प्रवास करणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींसाठी सरकारने 'फास्टॅग' (FASTag) नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. नवीन प्रणालीनुसार, टोल-मुक्त फास्टॅगचे दरवर्षी नूतनीकरण करण्याची आवश्यकता नसेल; त्याऐवजी, त्याची वैधता दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणावर निश्चित केली जाईल,म्हणजेच दिव्यांगत्वाचे प्रमाण जितके जास्त, तितका वैधतेचा कालावधी अधिक असेल. हे नवीन सरकारी धोरण आज, २ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होत आहे..दिव्यांग व्यक्तींना (PwD) जारी करण्यात येणाऱ्या टोल-मुक्त फास्टॅगच्या नियमांमध्ये सरकारने सुधारणा केली आहे. यापूर्वी, लाभार्थ्यांना त्यांचे टोल-मुक्त फास्टॅग दरवर्षी नूतनीकरण करावे लागत होते. नवीन प्रणाली ही प्रक्रिया सुलभ करते; यात फास्टॅगची वैधता ही दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र, युनिक डिसॅबिलिटी आयडेंटिटी (UDID) कार्ड किंवा इतर वैध कागदपत्रांमध्ये नमूद केलेल्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणाशी जोडली गेली आहे..वाहन मालकांसाठी मोठी बातमी! गाडी ट्रान्सफर आणि NOC चे नियम बदलले; RTOच्या फेऱ्या टाळायच्या असतील तर 'हे' काम लगेच करा.नवीन नियमांनुसार, ७०% ते १००% दिव्यांगत्व असलेल्या लाभार्थ्यांना जारी केलेले फास्टॅग पाच वर्षांसाठी वैध असतील, ज्यामुळे त्यांना दरवर्षी नूतनीकरण करण्याची गरज भासणार नाही. ज्या व्यक्तींचे दिव्यांगत्व ४०% किंवा त्याहून अधिक परंतु ७०% पेक्षा कमी आहे, त्यांच्यासाठी फास्टॅग तीन वर्षांसाठी वैध असेल. हे फास्टॅग मुदत संपल्यानंतर नूतनीकरण करता येण्याजोगे असले, तरी त्यासाठी लाभार्थ्यांना विहित अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे..कोणती वाहने पात्र ? सर्व प्रकारची वाहने या सवलतीच्या फास्टॅगसाठी पात्र नाहीत; नवीन नियम विशेषतः दिव्यांग लाभार्थ्यांशी संबंधित पात्र वाहनांना लागू होतात. यामध्ये शारीरिकदृष्ट्या दिव्यांग व्यक्तींच्या वापरासाठी विशेषतः डिझाइन केलेल्या आणि उत्पादित केलेल्या वाहनांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, 'दिव्यांगजन' मालकी श्रेणीअंतर्गत नोंदणीकृत वाहने या नियमांच्या कक्षेत येतात. .सरकारने फास्टॅगचे नियम का बदलले?जुन्या प्रणालीमध्ये, फास्टॅगचे दरवर्षी नूतनीकरण करण्याच्या आवश्यकतेमुळे पात्र लाभार्थ्यांना वारंवार कागदपत्रे सादर करावी लागत असत आणि संबंधित प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागत असत. यामुळे लोकांना, विशेषतः स्वतः ही प्रक्रिया हाताळणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींना, अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असे. नवीन नियम ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणावर आधारित ३ वर्षे किंवा ५ वर्षांचा वैधतेचा कालावधी निश्चित केल्यामुळे, लाभार्थ्यांना आता वारंवार नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेतून जावे लागणार नाही. .पण या वाढीव वैधतेचा अर्थ कायमस्वरूपी टोल माफी असा होत नाही. ३ वर्षे किंवा ५ वर्षांचा वैधता कालावधी संपल्यानंतर, टोल माफीसाठी पात्र असलेल्या FASTag चे नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. नूतनीकरणाच्या वेळी, लाभार्थ्याची पात्रता, अपंगत्वाबाबतची वैध कागदपत्रे आणि 'राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम, २००८'चे पालन केले जात असल्याची पडताळणी केली जाईल. त्यामुळे, लाभार्थ्यांनी त्यांचे अपंगत्व प्रमाणपत्र, UDID कार्ड आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे वैध राहतील याची खात्री करणे अत्यंत आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.