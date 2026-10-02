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FASTag New Rules : आजपासून फास्टॅगच्या नियमात मोठा बदल ! 'या' वाहनमालकांचं ५ वर्षांपर्यंत टेन्शन मिटलं, जाणून घ्या नेमका काय आहे निर्णय?

FASTag : यापुढे टोल-मुक्त FASTag चे दरवर्षी नूतनीकरण करण्याची गरज राहणार नाही, त्यामुळे कागदपत्रांची प्रक्रिया कमी होईल.शारीरिकदृष्ट्या दिव्यांग व्यक्तींसाठी विशेषतः तयार केलेली वाहने तसेच 'दिव्यांगजन' मालकी श्रेणीत नोंदणीकृत वाहने पात्र ठरू शकतात.
Which Vehicles Are Eligible for Toll-Free FASTag?

Which Vehicles Are Eligible for Toll-Free FASTag?

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

महामार्गावरील टोल नाक्यांवरून प्रवास करणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींसाठी सरकारने 'फास्टॅग' (FASTag) नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. नवीन प्रणालीनुसार, टोल-मुक्त फास्टॅगचे दरवर्षी नूतनीकरण करण्याची आवश्यकता नसेल; त्याऐवजी, त्याची वैधता दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणावर निश्चित केली जाईल,म्हणजेच दिव्यांगत्वाचे प्रमाण जितके जास्त, तितका वैधतेचा कालावधी अधिक असेल. हे नवीन सरकारी धोरण आज, २ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होत आहे.

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