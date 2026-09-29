Divya Mittal IAS Resignation : आयएएस पदाचा राजीनामा, आता राजकारणात एंट्री; दिव्या मित्तल यांची मोठी घोषणा, म्हणाल्या...

Why Did Divya Mittal Resign From IAS Service? : उत्तर प्रदेशातील आयएएस सेवेचा अचानक राजीनामा देऊन खळबळ उडवून देणाऱ्या कार्यक्षम अधिकारी दिव्या मित्तल यांनी आपल्या पुढील वाटचालीची घोषणा केली आहे. त्यांनी उत्तर प्रदेशातच राहून राजकारणात प्रवेश करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. मंगळवारी सकाळी, आधीच जाहीर केलेल्या नियोजनानुसार, दिव्या यांनी 'एक्स' (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक व्हिडिओ शेअर करून अनेक मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी कोणत्या पक्षात प्रवेश करणार हे स्पष्ट केले नाही, तरीही त्या भाजपबाबत टीकात्मक भूमिकेत दिसल्या. तसेच, आपण कोणालाही घाबरणार नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. आयएएसचा राजीनामा दिल्यानंतर राहुल गांधी यांच्याशी झालेल्या भेटीबाबत सुरू असलेल्या चर्चांवरही त्यांनी भाष्य केले..संत कबीर नगर, मिर्झापूर आणि देवरिया यांसारख्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा दंडाधिकारी (DM) म्हणून काम केलेल्या दिव्या मित्तल यांनी गेल्या महिन्यात आयएएस सेवेचा राजीनामा दिला होता. त्याआधी काही महिने त्यांची देवरियाच्या जिल्हा दंडाधिकारी पदावरून 'बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यू'मध्ये सचिव पदावर बदली करण्यात आली होती. ही बदली त्यांच्या राजीनाम्यामागील एक प्रमुख कारण मानली जात होती; कारण त्यांना अशा 'फील्ड पोस्टिंग'वर (क्षेत्रीय पदावर) काम करायचे होते जिथे त्या नाविन्यपूर्ण गोष्टी करू शकतील. राजीनाम्यापासूनच त्यांच्या राजकारणातील प्रवेशाबाबत अनेक तर्क-वितर्क लावले जात होते..अमित मालवीय यांना हटवलं, भाजपच्या IT सेलची कमान आता केमिस्ट्री प्राध्यापकाच्या हाती, कोण आहेत दीपक म्हस्के?.दिव्या मित्तल म्हणाल्या, "लोकांच्या मनात अनेक प्रश्न होते, पण मी त्यांची उत्तरे दिली नाहीत. माझ्यासाठी काम महत्त्वाचे होते आणि मी बोलण्यासाठी आवश्यक ती मानसिक तयारी करत होते. आज मी त्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी आले आहे. मी पुढे काय करणार आहे, कोणासोबत करणार आहे आणि कुठे करणार आहे, यावर मी भाष्य करेन.".आपल्या भविष्यातील वाटचालीबाबत बोलताना दिव्या यांनी राजकारणात प्रवेश करणार असल्याचे सांगितले. त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, लोकांना प्रश्न पडला होता, "तुम्ही सर्व काही साध्य केले आहे; आता आणखी काय बनायचे बाकी आहे?" त्यावर त्यांनी उत्तर दिले की, त्यांना लोकांचा आवाज बनायचे आहे,विशेषतः अशा लोकांचा आवाज ज्यांच्या समस्या सरकारी कार्यालयांपर्यंत पोहोचत नाहीत, किंवा पोहोचल्या तरी अधिकाऱ्यांकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. देश स्वातंत्र्याची ८० वर्षे पूर्ण करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, या लोकांच्या वतीने व्यवस्थेला जाब विचारण्याचा त्यांचा मानस आहे.असं त्यांनी व्हिडिओ पोस्टमध्ये सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.