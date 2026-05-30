Karnataka CM : DK शिवकुमार यांची काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी निवड; कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री होणार; 3 जून रोजी शपथविधी, नव्या मंत्रिमंडळात कोणाची लागणार लॉटरी?

बंगळूर : कर्नाटक प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांची काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या (सीएलपी) नेतेपदी निवड करण्यात आली (DK Shivakumar) असून, ते राज्याचे पुढील मुख्यमंत्री होणार आहेत. त्यांचा शपथविधी सोहळा ३ जून रोजी पार पडणार आहे..मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी नुकताच आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी तो स्वीकारत मंत्रिमंडळ बरखास्त केले. त्यानंतर काँग्रेसच्या नव्या नेतृत्वाच्या निवडीसाठी हालचाली वेगाने सुरू झाल्या होत्या..शनिवारी (ता. ३०) सायंकाळी विधान सौधमधील कॉन्फरन्स रूममध्ये झालेल्या काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत शिवकुमार यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या बैठकीस काँग्रेसचे सर्व आमदार उपस्थित होते. पक्षाचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल आणि रणदीप सुरजेवाला यांनी बैठकीचे नेतृत्व केले..Abhishek Banerjee Attacked : पश्चिम बंगालमध्ये खळबळ! TMC खासदार अभिषेक बॅनर्जींवर थेट जमावाकडून हल्ला; 'चोर चोर'च्या घोषणा देत बेदम मारहाण, अंडी-दगडंही फेकली.यापूर्वी शनिवारी दुपारी डी. के. शिवकुमार यांनी लोक भवन येथे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांची भेट घेतली. या भेटीत नव्या सरकारच्या स्थापनेसह मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीबाबत प्राथमिक चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. राज्यपाल रविवारी दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील धर्मस्थळ येथे उपराष्ट्रपतींच्या कार्यक्रमासाठी जाणार असल्याने शपथविधीच्या तयारीवर विशेष भर देण्यात आला आहे..दरम्यान, शपथविधी सोहळा लोक भवन येथे घ्यायचा की विधान सौधमध्ये, याबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र, विधान सौध परिसरात तयारी सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे..नवीन मंत्रिमंडळाची रचना आणि सत्तांतर प्रक्रियेवर चर्चा करण्यासाठी सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांनी शुक्रवारी नवी दिल्लीत काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाची भेट घेतली होती. त्यानंतर मंत्रिपदासाठी इच्छुक नेत्यांनी पक्षश्रेष्ठींकडे जोरदार लॉबिंग सुरू केले आहे. माजी मंत्रिमंडळातील काही मंत्री आपले स्थान कायम राखण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत, तर अनेक आमदार प्रथमच मंत्रिपदाची संधी मिळण्याच्या आशेने दिल्लीत दाखल झाले आहेत..Mumbai-Goa Highway : कोकणवासीयांचा जीव टांगणीला! मंत्री गडकरींनी दिलेली डेडलाईन संपणार; मुंबई-गोवा हायवे पूर्ण होण्यासाठी अजून किती महिने वाट पाहावी लागणार?.नव्या मंत्रिमंडळात अनुभवी आणि नवोदित अशा दोन्ही गटांतील नेत्यांना संधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जातीय आणि प्रादेशिक समतोल राखण्याबरोबरच सिद्धरामय्या समर्थकांनाही योग्य प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. एकापेक्षा अधिक उपमुख्यमंत्री नेमण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, सिद्धरामय्या मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांना यावेळी स्थान मिळणार नसल्याची चर्चा आहे..दरम्यान, सिद्धरामय्या यांचे पुत्र आणि विधान परिषदेचे सदस्य यतींद्र सिद्धरामय्या यांनीही शुक्रवारी आपल्या वडिलांसोबत दिल्लीत काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेतली. त्यामुळे त्यांच्या संभाव्य मंत्रिमंडळ प्रवेशाबाबतच्या चर्चांना आणखी उधाण आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.