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Karnataka Chief Minister : कर्नाटकात अखेर सस्पेन्स संपला! हातात संविधान घेऊन डी. के. शिवकुमार यांनी घेतली मुख्यमंत्रीपदाची शपथ, जी. परमेश्वर बनले उपमुख्यमंत्री

DK Shivakumar Takes Oath as Karnataka Chief Minister : मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यामुळे डी.के. शिवकुमार यांचे अनेक वर्षांपासूनचे राजकीय स्वप्न साकार झाले आहे.
DK Shivakumar Karnataka Chief Minister swearing-in ceremony

DK Shivakumar Karnataka Chief Minister swearing-in ceremony

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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DK Shivakumar Sworn In As Karnataka CM : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते डी. के. शिवकुमार यांनी आज (ता. ३) कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेत राज्याच्या नेतृत्वाची सूत्रे हाती घेतली. त्यांच्यासोबत डॉ. जी. परमेश्वर यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली. यावेळी शिवकुमार यांनी हातात भारतीय संविधान घेतले होते.

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