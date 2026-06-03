Karnataka Chief Minister : कर्नाटकात अखेर सस्पेन्स संपला! हातात संविधान घेऊन डी. के. शिवकुमार यांनी घेतली मुख्यमंत्रीपदाची शपथ, जी. परमेश्वर बनले उपमुख्यमंत्री

DK Shivakumar Sworn In As Karnataka CM : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते डी. के. शिवकुमार यांनी आज (ता. ३) कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेत राज्याच्या नेतृत्वाची सूत्रे हाती घेतली. त्यांच्यासोबत डॉ. जी. परमेश्वर यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली. यावेळी शिवकुमार यांनी हातात भारतीय संविधान घेतले होते..बंगळूर येथील विधानसौध संकुलातील ‘ग्लास हाऊस’मध्ये झालेल्या भव्य शपथविधी सोहळ्यात राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी दोन्ही नेत्यांना शपथ दिली. या कार्यक्रमाला काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, पक्षाचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेते उपस्थित होते..मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्याने डी. के. शिवकुमार यांचे अनेक वर्षांचे राजकीय स्वप्न अखेर पूर्ण झाले आहे. आठ वेळा आमदार म्हणून निवडून आलेल्या शिवकुमार यांनी राज्याच्या सर्वोच्च राजकीय पदापर्यंत पोहोचण्यासाठी दीर्घकाळ प्रयत्न केले होते..कर्नाटक काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाच्या प्रश्नावरून शिवकुमार आणि सिद्धरामय्या यांच्यात गेल्या काही वर्षांपासून राजकीय स्पर्धा सुरू होती. मात्र, पक्षश्रेष्ठींच्या निर्णयानुसार सिद्धरामय्या यांनी २८ मे रोजी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर नेतृत्वाच्या वादावर पडदा पडला. त्यानंतर मुख्यमंत्रीपदाचा मार्ग मोकळा झाला आणि राज्याची धुरा काँग्रेसचे ‘संकटमोचक’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या डी. के. शिवकुमार यांच्या हाती सोपविण्यात आली. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस कर्नाटकमध्ये नव्या राजकीय पर्वाची सुरुवात करत असल्याचे मानले जात आहे..काँग्रेस अध्यक्षांनी साधला समतोलकाँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची काँग्रेस कार्यसमिती (CWC) सदस्य म्हणून नियुक्ती करून महत्त्वाचा राजकीय संदेश दिला आहे. सिद्धरामय्या यांना पक्षाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवण्याऐवजी त्यांना सन्मानाचे स्थान देण्याचा प्रयत्न काँग्रेस नेतृत्वाने केला असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे..या निर्णयामुळे एका बाजूला सिद्धरामय्या समर्थकांना सकारात्मक संदेश मिळाला असून दुसऱ्या बाजूला डी. के. शिवकुमार यांनाही पक्ष नेतृत्व दोन्ही गटांमध्ये समतोल राखण्यास कटिबद्ध असल्याचा स्पष्ट संकेत देण्यात आला आहे..या मंत्र्यांनीही घेतली शपथमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या मंत्रिमंडळात खालील नेत्यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली :के. एच. मुनियप्पाके. जे. जॉर्जएम. बी. पाटीलरामलिंगा रेड्डीसतीश जारकीहोळीकृष्णा बायरेगौडाप्रियांक खर्गेयू. टी. खादरईश्वर खंड्रेयतींद्र सिद्धरामय्याबैराती सुरेशशरणप्रकाश पाटील.नव्या मंत्रिमंडळाच्या स्थापनेनंतर कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारच्या कामकाजाला नव्या नेतृत्वाखाली सुरुवात झाली असून आगामी काळात राज्याच्या राजकारणात महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.