Karnataka Cabinet Row : मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारताच डी.के शिवकुमार यांना मोठा झटका, ज्येष्ठ मंत्र्याचा राजानीमा; नेमकं काय घडलं?

Congress leader Ramalinga Reddy: कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना पदभार स्वीकारताच मोठा धक्का बसला आहे. ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांनी खात्यांच्या वाटपावरून नाराजी व्यक्त करत मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना रामलिंगा रेड्डी म्हणाले, “मी अजूनही काँग्रेस पक्षातच आहे. मी पक्षाचा राजीनामा दिलेला नाही. मी गेल्या ५३ वर्षांपासून काँग्रेससोबत आहे.” त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांनी कधीही कोणाकडे मंत्रिपदाची मागणी केलेली नाही, मात्र खात्यांच्या वाटपात त्यांना अपेक्षित खाते न मिळाल्याने त्यांना हा निर्णय घ्यावा लागला. .‘बेंगळुरू विकास खाते’ मिळाले नाहीसूत्रांच्या माहितीनुसार, रामलिंगा रेड्डी यांना बेंगळुरू विकास विभाग हवे होते. २०२३ मध्येच याबाबत आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, हे अत्यंत प्रभावशाली आणि महत्त्वाचे खाते मंत्री कृष्णा बायरे गौडा यांच्याकडे सोपवण्यात आले. त्याऐवजी रामलिंगा रेड्डी यांना मोठे आणि मध्यम पाटबंधारे विभाग (सिंचन खाते) देण्यात आले. या निर्णयामुळे ते नाराज झाले. .विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी अर्थ खाते स्वतःकडेच ठेवले असून, पूर्वी त्यांच्याकडे असलेले बेंगळुरू विकास खाते दुसऱ्या मंत्र्याकडे देण्यात आल्याने काँग्रेसमध्ये अंतर्गत नाराजी नाट्य सुरू झाले आहे. .रामलिंगा रेड्डी कोण आहेत?काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रामलिंगा रेड्डी हे बेंगळुरूच्या बीटीएम लेआउटमधून सहा वेळा आमदार राहिले आहेत. त्यांच्याकडे अनेक दशकांचा प्रशासकीय अनुभव आहे. यापूर्वी त्यांनी गृह, परिवहन आणि हिंदू धार्मिक व धर्मादाय बंदोबस्त (मुझराई) सारखी महत्त्वाची खाती सांभाळली आहेत. एम. वीरप्पा मोइली आणि एस. एम. कृष्णा यांच्यासह अनेक मुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांनी काम केले आहे..Premium|Congress strategy in South : सिद्धरामय्यांची माघार आणि डीके शिवकुमारांचा उदय; कर्नाटकातील सत्तासंघर्षाचे पडद्यामागचे सत्य. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि नेते राहुल गांधी आज (शुक्रवारी) कर्नाटकमध्ये असतानाच रेड्डी यांना आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. या घटनेमुळे पक्षातील अंतर्गत मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत..OBC कार्ड खेळत काँग्रेसचा मास्टरस्ट्रोक! बी. के. हरिप्रसाद बनले कर्नाटक काँग्रेसचे नवे प्रदेशाध्यक्ष; डी. के. शिवकुमारांची जागा घेणार, सतीश जारकीहोळींचा पत्ता कट!.शिवकुमार सरकारवर प्रश्नचिन्हडी. के. शिवकुमार यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर आणि नवीन मंत्रिमंडळ जाहीर झाल्यानंतर लगेचच ही नाराजी समोर आल्याने सरकारच्या स्थिरतेवर आणि खात्यांच्या वाटपाच्या रणनीतीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. काँग्रेस पक्ष आता या प्रकरणावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याची माहिती समोर आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.