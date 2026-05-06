विजयला रोखण्यासाठी कट्टर शत्रू एकत्र येणार? तामिळनाडुत राजकीय भूकंपाची शक्यता, DMK अन् AIDMKच्या आघाडीची चर्चा

DMK AIADMK Talks Trigger Political Storm तामिळनाडुत अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या थलपती विजयच्या टीव्हीके पक्षानं धमाकेदार यश मिळवत राज्यात सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. मात्र टीव्हीकेला बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही. यामुळे राज्यात सत्तास्थापनेचा पेच निर्माण झाला आहे. विजयकडून काँग्रेसच्या पाठिंब्याचं पत्र देत सत्तास्थापनेचा दावा केला गेला असला तरी राज्यपालांकडून बहुमताचा आकडा घेऊन या असं सांगण्यात आलंय. आता यातच तामिळनाडुच्या राजकारणात भूकंप येईल अशा चर्चा रंगल्या आहेत. कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेल्या द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक यांच्यात आघाडीच्या चर्चा होत आहे. .लपती विजयला रोखण्यासाठी कट्टर प्रतिस्पर्धी एकत्र येऊन सत्ता हातात घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय.डीएमके आणि एआयडीएमके यांच्या युतीची चर्चा रंगली आहे. थलपती विजयला बहुमतासाठी आवश्यक आकडा गाठणं कठीण होताना दिसत आहे. यातच आता डीएमके आणि एआयडीएमकेसुद्धा इतर समीकरणांची चाचपणी करत आहे. डीएमके आणि एआयडीएमके यांनी आघाडी केली तरी त्यांच्यासमोरही बहुमताचा आकडा गाठण्याचं आव्हान असणार आहे. दोघांचे मिळून १०६ आमदार होत आहेत..West Bengal : ममतांचा राजीनाम्यास नकार, भाजपचा मुख्यमंत्री कसा होणार? राज्यपालांकडे काय पर्याय?.टीव्हीकेने काँग्रेसशिवाय डीएमकेचा सहकारी पक्ष असलेल्या व्हिसीके, डावे पक्ष, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यांच्याकडेही पाठिंबा मागितला होता. काँग्रेसने होकार दिला असला तरी डावे पक्ष आणि आययुएमएलने पाठिंब्याला नकार दिलाय. तर व्हिसीकेनं निर्णय घेतलेला नाही. टीव्हीकेला १०८, डीएमकेला ५९, एआयडीएमकेला ४७, काँग्रेसला ५, पीएमकेला ४ तर आययूएमएलला २ जागा मिळाल्यात. तर भाजप, एएमएमके, डीएमडीके यांना प्रत्येकी एक जागा मिळाली आहे..तामिळनाडु विधानसभेत २३४ जागा आहेत. बहुमतासाठी ११८ आमदारांची आवश्यकता आहे. तर टीव्हीकेने विधानसभेत १०८ जागा जिंकल्या. मात्र यापैकी दोन जागांवर विजय निवडून आलाय. आता त्यापैकी एका जागेवर त्याला राजीनामा द्यावा लागेल. म्हणजेच पुन्हा एक जागा कमी होऊन १०७ जागा विजयच्या टीव्हीके पक्षाकडे असतील. त्यामुळे बहुमत मिळवायचे असेल तर इतर पक्षांची साथ मिळवावी लागेल.