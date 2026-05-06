विजयला रोखण्यासाठी कट्टर शत्रू एकत्र येणार? तामिळनाडुत राजकीय भूकंपाची शक्यता, DMK अन् AIDMKच्या आघाडीची चर्चा

Tamil Nadu Politics Set for Major Shift तामिळनाडुच्या राजकारणात भूकंप येईल अशा चर्चा रंगल्या आहेत. कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेल्या द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक यांच्यात आघाडी होण्याच्या चर्चेनं खळबळ उडाली आहे.
Possible DMK AIADMK tie up may change power game in Tamil Nadu

सूरज यादव
Updated on

DMK AIADMK Talks Trigger Political Storm तामिळनाडुत अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या थलपती विजयच्या टीव्हीके पक्षानं धमाकेदार यश मिळवत राज्यात सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. मात्र टीव्हीकेला बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही. यामुळे राज्यात सत्तास्थापनेचा पेच निर्माण झाला आहे. विजयकडून काँग्रेसच्या पाठिंब्याचं पत्र देत सत्तास्थापनेचा दावा केला गेला असला तरी राज्यपालांकडून बहुमताचा आकडा घेऊन या असं सांगण्यात आलंय. आता यातच तामिळनाडुच्या राजकारणात भूकंप येईल अशा चर्चा रंगल्या आहेत. कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेल्या द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक यांच्यात आघाडीच्या चर्चा होत आहे.

