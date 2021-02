DMK हिंदू विरोधी पक्ष, तमिळला वाचवायचं असेल तर हिंदुत्त्वाची गरज- भाजप नेते तेजस्वी सूर्या

सेलम- भाजयुमोचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या यांनी तमिळनाडूतील प्रमुख पक्ष द्रमुकवर हल्लाबोल केला आहे. द्रमुक हिंदू विरोधी असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. एम के स्टॅलिन यांच्या पक्षाला पराभूत करावे लागेल. कारण भाजप एकमेव असा पक्ष आहे, जो भारतातील सर्व भाषांचा सन्मान करतो आणि प्रोत्साहन देतो, असे वक्तव्य त्यांनी एका सभेत केले. भाजयुमोने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

ते पुढे म्हणाले की, द्रमुक एक अत्यंत वाईट आणि धोकादायक विचारधारेचे प्रतिनिधीत्व करणारा पक्ष आहे. ते हिंदू विरोधी आहेत. प्रत्येक तमिळ एक अभिमानी हिंदू आहे. ही अशी एक पवित्र जागा आहे, जिथे देशात सर्वाधिक हिंदू मंदिरं आहेत. तमिळनाडूतील एक-एक इंच पवित्र आहे. परंतु, द्रमुक हिंदू विरोधी आहे. त्यामुळे आम्हाला त्यांचा पराभव करावाच लागेल. भाजपच तमिळनाडूचा आत्मा आणि तमिळ भाषेचे प्रतिनिधीत्व करत असल्याचे त्यांनी वारंवार सांगितले.

हेही वाचा- पुद्दुचेरीत काँग्रेसने बहुमत गमावले, CM नारायणसामी यांचा राजीनामा

DMK represents a very bad, virulent ideology which is anti-Hindu. Every Tamil is proud Hindu. This is the sacred land that has highest number of temples in country, every inch of Tamil Nadu is sacred, but DMK is anti-Hindu,so we must defeat it: BJP MP Tejasvi Surya in Salem y'day pic.twitter.com/2ls5nLVWdm

— ANI (@ANI) February 21, 2021