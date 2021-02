'मोदीजी AC कारमधून बाहेर निघा'; महाग पेट्रोल-डिझेलविरोधात रॉबर्ट वाड्रांची सायकल राईड

नवी दिल्ली- काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वाड्रा सोमवारी सकाळी दिल्लीत सायकल चालवत असल्याचं दिसून आले. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढत आहेत. याचा विरोध म्हणून रॉबर्ट वाड्रा यांनी खान मार्केट ते आपल्या ऑफीसपर्यंत सायकल चालवली. यावेळी मीडियाशी बोलताना त्यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या एसी कारच्या बाहेर यायला हवं, असं म्हणत त्यांनी टीका केली आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

Delhi: Robert Vadra rides bicycle from Khan Market to his office in protest against the rising fuel prices pic.twitter.com/kNtbDrRKQq

रॉबर्ट वाड्रा म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या एसी कारच्या बाहेर येऊन पाहायला हवं. लोकांना किती अडचणी सहन कराव्या लागत आहेत, हे त्यांना समजून येईल. मोदी कोणत्याही गोष्टीसाठी जुन्या सरकारवर खापर फोडतात आणि पुढे जातात. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढल्याने विरोधक आक्रमक झाले आहे. अनेक ठिकाणी पेट्रोलच्या किंमती 100 रुपयांच्या पुढे गेले आहे. त्यामुळे काँग्रेससह अन्य विरोधकांनी मोदी सरकारला धारेवर धरलं आहे.

You (PM) must come out from A/C cars & see how people are suffering & perhaps then you'd reduce fuel prices...All he does is blame others (previous govts) for everything & move on: Robert Vadra pic.twitter.com/rAyNpXuE7y

— ANI (@ANI) February 22, 2021