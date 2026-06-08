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LPG Price Hike: जनतेकडून वसुली, मित्रांच्या तिजोरीत भर; घरगुती गॅस दरवाढीवरून काँग्रेसची केंद्रातील भाजप सरकारवर टीका

Domestic gas cylinder price rise sparks political controversy in India: घरगुती गॅस दरवाढीवरून काँग्रेससह विरोधकांचा संताप; ‘महागाई मॅन’ मोदींवर श्रीमंत मित्रांना लाभ, सामान्यांवर अन्यायाचा आरोप
Opposition Attacks Centre Over ₹29 LPG Price Hike, Cites Rising Inflation

Opposition Attacks Centre Over ₹29 LPG Price Hike, Cites Rising Inflation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : ‘महागाई मॅन मोदी यांचा चाबूक पुन्हा चालला आहे. घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात २९ रुपयांची वाढ झाली आहे. सामान्य जनतेकडून वसुली करा आणि श्रीमंत मित्रांची तिजोरी भरा, हा मोदी यांचा फंडा स्पष्ट आहे,’ अशी टीका काँग्रेसने केली आहे.

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