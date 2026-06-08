LPG Price Hike: जनतेकडून वसुली, मित्रांच्या तिजोरीत भर; घरगुती गॅस दरवाढीवरून काँग्रेसची केंद्रातील भाजप सरकारवर टीका

नवी दिल्ली : ‘महागाई मॅन मोदी यांचा चाबूक पुन्हा चालला आहे. घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात २९ रुपयांची वाढ झाली आहे. सामान्य जनतेकडून वसुली करा आणि श्रीमंत मित्रांची तिजोरी भरा, हा मोदी यांचा फंडा स्पष्ट आहे,’ अशी टीका काँग्रेसने केली आहे..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.घरगुती सिलिंडरच्या दरांमध्ये वाढ झाल्यानंतर काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका केली आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले, ‘‘गॅस सिलिंडरच्या दरवाढीची आग सर्वसामान्यांचे स्वयंपाकघर भस्म करू पाहत आहे..मोदी सरकारने मागील काही काळात सिलिंडरच्या दरात ८९ रुपयांनी वाढ केली आहे. पश्चिम आशियातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इंधनाचे वैविध्यकरण करत असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात आज काय स्थिती आहे. ग्रामीण भागात अजूनही गॅस सिलिंडरचे संकट कायम आहे. २०२५-२६मध्ये उज्ज्वला योजनेअंतर्गत ३.३० कोटी कुटुंबांनी एकदाही गॅस सिलिंडर भरून घेतला नाही. ही पश्चिम आशियातील युद्धापूर्वीची गोष्ट आहे. यातून मोदी सरकारची लूट दिसून येत नाही का?’’.तेल कंपन्या मोठ्या प्रमाणात नफा कमावत आहेत, तर मग गॅस सिलिंडरच्या दरात वाढ का, असे काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी म्हटले आहे. तीन तेल कंपन्यांनी गतवर्षी ७७ हजार २८० कोटी रुपयांचा नफा कमावला. २०२४-२५च्या तुलनेत नफ्यातील वाढ १३० टक्क्यांनी जास्त आहे. यंदाही तेल कंपन्यांना मार्च तिमाहीत १९ हजार ४७० कोटी रुपयांचा नफा झाला होता, असे तिवारी यांनी सांगितले..विरोधी पक्षांकडून सरकार लक्ष्य समाजवादी पक्ष‘रोटी के महंगे होने से थाली गई रूठ, बीजेपी से अब तो हर आस गई टूट’ अशी कविता पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी पोस्ट केली आहे..आम आदमी पक्षतीन महिन्यांत गॅस सिलेंडरचे दर दुसऱ्यांदा वाढले आहेत. महागाईने आधीच जनतेची कंबर मोडली आहे. आता मोदी सरकार त्यांच्या पोटावर लाथ मारत आहे..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.तृणमूल काँग्रेसजागतिक संकटाच्या काळात गरीब हे जास्त गरीब होत आहेत, तर श्रीमंत जास्त श्रीमंत बनत चालले आहेत, भाजपचे हे मॉडेल जगजाहीर आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.