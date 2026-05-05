West Bengal BJP Victory : पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचा ऐतिहासिक विजय, डोनाल्ड ट्रम्पही झाले प्रभावित; पंतप्रधान मोदींचे केले खास अभिनंदन

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पश्चिम बंगालमधील भाजपच्या ऐतिहासिक विजयाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन केले आहे. व्हाईट हाऊसचे प्रवक्ते कुश देसाई यांचा संदर्भ देत असे नमूद करण्यात आले की, हा एक ऐतिहासिक आणि निर्णायक विजय आहे; कारण भाजपने पश्चिम बंगालमध्ये पहिल्यांदाच सत्ता मिळवली आहे. ट्रम्प यांनी या विजयाचे वर्णन 'लोकशाही प्रक्रियेला जनतेचा असलेला भक्कम पाठिंब्याचे प्रतीक असे केले आणि पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाचे कौतुक केले. .पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचे निकाल हे एका ऐतिहासिक राजकीय बदलाचे निदर्शक ठरले. २९४ सदस्यांच्या विधानसभेत, भाजपने २०७ जागा जिंकून प्रचंड बहुमत मिळवले. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसची ताकद केवळ ८० जागांपर्यंत मर्यादित राहिली. तृणमूल काँग्रेसकडे २०२१ मध्ये असलेल्या २१५ जागांच्या तुलनेत हा एक मोठा आणि तीव्र ऱ्हास होता. भाजपची मतांची टक्केवारी अंदाजे ४५.८% इतकी राहिली, जी मागील निवडणुकीच्या तुलनेत ७-८ टक्के गुणांनी अधिक होती; तर तृणमूलची मतांची टक्केवारी घसरून ४०.८% वर आली. .भाजपच्या या विजयामुळे, पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांची १५ वर्षांची सत्ता संपुष्टात आली. खुद्द ममता बॅनर्जी यांनाही त्यांच्या भवानीपूर मतदारसंघातून, त्यांचेच माजी सहकारी असलेल्या सुवेंदू अधिकारी यांच्याकडून पराभवाचा सामना करावा लागला. मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांनाही पराभवाचा धक्का बसला. उत्तर बंगाल, नैऋत्येकडील प्रदेश आणि कोलकाताच्या विविध भागांमध्ये भाजपने आपली मजबूत आघाडी प्रस्थापित केली. .West Bengal Result: बंगालचा विजय अचानक नाही! २०१४ मध्येच लिहिलेली विजयाची स्क्रिप्ट; १२ वर्षांचा 'मास्टर प्लॅन' हिट, वाचा इनसाइड स्टोरी.राजकीय विश्लेषकांच्या मते, संदेशखाली आणि आर.जी. कर प्रकरणांसारख्या घटना, भ्रष्टाचार आणि विकासाची मागणी यांसारख्या घटकांनी सत्ताविरोधी लाटेला खतपाणी घातले. काँग्रेसला २ जागा मिळाल्या, तर सीपीआय (एम)ने १ जागा जिंकली.