Unnao Accident:आग्रा-लखनऊ एक्सप्रेसवेवर डबल डेकर बस पलटली; सबइन्स्पेक्टर आणि कैद्यासह ६ प्रवाशांचा मृत्यू

उत्तर प्रदेशातील उन्नाव (Unnao) जिल्ह्यात आग्रा-लखनऊ एक्सप्रेसवेवर (Agra-Lucknow Expressway) एक अत्यंत भीषण आणि हृदयद्रावक रस्ता अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. दिल्लीहून बिहारकडे प्रवाशांना घेऊन जाणारी एक खाजगी एसी डबल डेकर बस अचानक अनियंत्रित होऊन पलटली. या भीषण अपघातात बसमधील सब-इन्स्पेक्टर आणि एका कैद्यासह एकूण ६ प्रवाशांचा मृत्यू झाला असून २० हून अधिक प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत..हा अपघात औरास पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एक्सप्रेसवेवरील किलोमीटर क्रमांक २६२ च्या जवळ सोमवारी झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्यामुळे भरधाव बस महामार्गावरच पलटी झाली..मृतांमध्ये बिहारच्या सिवान येथील रहिवासी असलेले सब-इन्स्पेक्टर रामचंद्र यांचा समावेश आहे. ते गुरुग्राम येथील एका कैद्याला (छत्रपाल) घेऊन दिल्लीला गेले होते आणि तिथून परतत असतानाच काळाने त्यांच्यावर झडप घातली. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस आणि प्रशासनाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन मदत व बचाव कार्य सुरू केले..जिल्हाधिकारी (DM) घनश्याम मीना यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अपघातात ५ प्रवाशांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला होता, तर एकाचा उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला. जखमींपैकी चार जणांची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक असल्याने त्यांना तातडीने किंग जॉर्ज मेडिकल युनिव्हर्सिटी (KGMU) लखनऊ येथील ट्रॉमा सेंटरमध्ये रेफर करण्यात आले आहे. इतर जखमींवर स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरू असून प्रशासनाकडून मृतांच्या नातेवाईकांना अपघाताची माहिती देण्यात आली आहे..उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या दुर्दैवी अपघातावर तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. त्यांनी सोशल मीडिया अकाउंट 'X' वर पोस्ट करत लिहिले की, "उन्नाव येथे लखनऊ-आग्रा एक्सप्रेसवेवर झालेला हा रस्ता अपघात अत्यंत दुःखद आणि हृदयद्रावक आहे. माझ्या संवेदना शोकाकुल कुटुंबीयांच्या पाठीशी आहेत. प्रभू श्रीरामांकडे प्रार्थना आहे की दिवंगत आत्म्यांना सद्गती लाभो आणि जखमींना लवकरात लवकर आरोग्य लाभ मिळावा.".प्रशासनाने जारी केलेल्या माहितीनुसार, मृतांमध्ये रवीचरण राम (सिवान, बिहार), सुरेश कुमार जायसवाल (गोरखपूर), विदेशी गुप्ता (गोरखपूर), विजयकुमार (बस्ती), कैदी सी.एस. तोमर उर्फ छत्रपाल सिंग (गुरुग्राम, हरियाणा) आणि एका अज्ञात पुरुषाचा समावेश आहे.आज एक्सप्रेसवेवर वाहतूक सुरळीत करण्यात आली असून अपघाताच्या नेमक्या कारणाचा तपास पोलीस करत आहेत.