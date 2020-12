भारतातही कोरोना विषाणूचा नवा स्ट्रेन? आरोग्य मंत्रालयाने दिली माहिती

नवी दिल्ली- ब्रिटनमध्ये पसरणाऱ्या नव्या प्रकारच्या कोरोना विषाणूबाबत आरोग्य मंत्रालयाने (Health Ministry) माहिती दिली आहे. नव्या प्रकारच्या कोरोना विषाणूमुळे आजाराच्या गंभीरतेवर काहीही प्रभाव पडलेला नाही, तसेच यामुळे मृत्यूदरात वाढत होत असल्याचं दिसून आलेलं नाही. त्यामुळे याप्रकरणी घाबरण्याचे काहीही कारण नाही. आरोग्य मंत्रालयाच्या आठवड्याच्या पत्रकार परिषदेत नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. वीके पॉल यांनी ब्रिटेनमध्ये दिसून आलेल्या कोरोना विषाणूचा नवे स्ट्रेन भारतात दिसला नसल्याचं म्हटलं आहे.

पॉल यांनी सांगितलं की, ''नवा विषाणूचा प्रकार वेगाने प्रसारित होणारा आहे. असं असले तरी यामुळे विषाणूच्या गंभीरतेवर कोणताही प्रभाव पडलेला नाही. या म्यूटेशनमुळे विषाणूच्या एका व्यक्तीपासून दुसऱ्या व्यक्तीमध्ये जाण्याची ट्रांसमिसिबिलिटी वाढली आहे. ट्रांसमिसिबिलिटी 70 टक्के वाढलीये असं आपण म्हणू शकतो.''

आपली स्थिती दुसऱ्या देशांपेक्षा चांगली

कोरोना विषाणू संबंधी अनेक देशांमध्ये अडचणी वाढल्या आहेत. यूरोपातील अनेक देशांमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या वाढली आहे. काही देशांनी लॉकडाऊन लागू केला आहे. दुसऱ्या देशांच्या तुलनेत आपण चांगल्या स्थितीत आहोत, असंही पॉल म्हणाले. पहिल्यांदाच देशातील सक्रिय रुग्णांची संख्या 3 लाखांपेक्षा कमी झाली आहे. सध्या भारतात केवळ तीन टक्के सक्रिय रुग्ण आहेत.

ब्रिटनमध्ये नव्या प्रकारामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव वेगाने होत असल्याचे मानले जात आहे. ब्रिटन सरकारने कोरोनाचा नवा प्रकार नियंत्रणाबाहेरील असल्याचा इशारा दिला असून सरकारच्या या घोषणेनंतर युरोपियन युनियनमधील अनेक देशात ब्रिटनमधून होणारी विमान वाहतूक रद्द करण्यात आली आहे. ब्रिटनमध्येही पुन्हा कडक लॉकडाऊनचा निर्बंध लादण्यात आले आहेत.

रविवारी ब्रिटनच्या आरोग्य मंत्रालयाने म्हटलं होतं की, नवीन प्रकार संसर्गाच्या बाबतीत नियंत्रणाच्या बाहेर आहे. पंतप्रधान बोरिस जॉनन्सन यांनी इंग्लंडच्या अनेक भागात व्हायसचा नवा प्रकार आढळल्याचं सांगितलं होतं. गेल्या काही काळापासून ब्रिटनमध्ये कोरोनाचे रुग्ण वेगाने वाढत आहेत. त्यामुळे जवळपास 31 टक्के जनतेला पुन्हा लॉकडाऊनचा सामना करावा लागत आहे.