E10 Fuel: E10 पर्याय पुन्हा आणावा, जुन्या वाहनांसाठी उपयुक्त; मुख्य आर्थिक सल्लागारांची केंद्र सरकारला सूचना

नवी दिल्ली: ‘‘पेट्रोल पंपांवर ‘ई-२०’बरोबरच ‘ई-१० चा पर्याय पुन्हा सुरू केल्यास जुन्या वाहनांचे रक्षण होईल, लोकांची चिंता दूर होईल आणि जुनी वाहने दुरुस्त करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल,’’ अशी सूचना मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही.अनंत नागेश्वरन व आर्थिक कामकाज विभागाचे सल्लागार आकाश पुजारी यांनी आज एका लेखात केली..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .‘ई-२०’ मुळे नुकसान नाहीनव्या वाहनांमध्ये ‘ई-२०’ मुळे इंजिनचे मोठे नुकसान होते, हा दावा फेटाळून लावताना सक्तीच्या ‘ई-२०’ वापरामुळे जुन्या वाहनांमध्ये तांत्रिक अडचण नक्कीच निर्माण होते, असे त्यांनी म्हटले आहे. भारतात इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल युनिट आणि ऑक्सिजन सेन्सरऐवजी कार्बोरेटरवर चालणाऱ्या जुन्या ७.५ ते ८ कोटी दुचाकी आहेत. ‘ई-२०’ मधील अतिरिक्त ऑक्सिजननुसार कार्बोरेटर स्वतःमध्ये बदल करू शकत नाही. .यामुळे इंजिनमध्ये हवेच्या प्रमाणात इंधन कमी जाते. जुने रबर सील व इंधनाचे पाइप इथेनॉल सहन करण्यासाठी बनवलेले नसल्यामुळे त्यांची गुणवत्ता खराब होते. देशात ७.५ ते आठ कोटी दुचाकींमध्ये इथेनॉलला सहन करू शकणारे भाग बसविण्यासाठी अनेक वर्षे लागतील. त्यामुळे जुन्या वाहनांना पेट्रोल पंपांवर ‘ई-१०’ चा पर्याय देण्याची सूचना त्यांनी केली आहे..आर्थिक सल्लागारांचा इशारा इथेनॉलसाठी मक्याची मागणी वाढल्याने मक्याचे भाव वाढत असल्याने मटण, अंडी व दुग्धजन्य पदार्थांच्या उत्पादनाचा खर्च वाढत आहे. इथेनॉलला मिळणाऱ्या अनुदानामुळे शेतकरी डाळी व गव्हासारख्या पिकांऐवजी जास्त पाणी लागणाऱ्या ऊस व मका या पिकांकडे वळू शकतात. यामुळे भारताचे खाद्यतेल आयातीवरील अवलंबित्व वाढू शकते. इथेनॉल योजनेतून होणारी परकीय चलनाची बचत निष्फळ ठरू शकते..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.पीक व पाण्याची स्थितीइथेनॉलसाठी उसाचा रस किंवा मळीच्या वापरामुळे देशांतर्गत साखरेचा पुरवठा कमी होऊन बाजारात अस्थिरतासाखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालावी लागतेऊस आणि धान्याच्या पिकांसाठी भूजलाचा मोठ्या प्रमाणावर वापरइंधन पिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी वापरल्यामुळे भविष्यात गंभीर पर्यावरणीय संकटे निर्माण होऊ शकतात .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.