देश

Flex-Fuel: पेट्रोलशिवायही धावणार तुमची कार! केंद्र सरकारची E100 इंधनाला मंजुरी

Flex-Fuel Vehicles Policy: केंद्र सरकारने केंद्रीय मोटार वाहन नियमांत बदल करून E85 आणि E100 इंधनावर चालणाऱ्या फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांना मान्यता दिली आहे. मात्र, सामान्य पेट्रोल किंवा E20 इंधनासाठी तयार केलेल्या गाड्यांमध्ये हे इंधन वापरता येणार नाही.
Flex-Fuel Vehicles Policy

Flex-Fuel Vehicles Policy

esakal

Ashok Jawale
Updated on

New Delhi: पेट्रोलला पर्याय म्हणून इथेनॉलचा वापर वाढवण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. १०० टक्के इथेनॉल (E100) आणि ८५ टक्के इथेनॉल मिश्रित इंधनावर (E85) चालणाऱ्या फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांसाठी केंद्रीय मोटार वाहन नियमांत बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे तुम्हाला लवकरच शंभर टक्के इथेनॉल वर धावणाऱ्या गाड्या रस्त्यांवर पहायला मिळू शकतात.

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