Flex-Fuel: पेट्रोलशिवायही धावणार तुमची कार! केंद्र सरकारची E100 इंधनाला मंजुरी

New Delhi: पेट्रोलला पर्याय म्हणून इथेनॉलचा वापर वाढवण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. १०० टक्के इथेनॉल (E100) आणि ८५ टक्के इथेनॉल मिश्रित इंधनावर (E85) चालणाऱ्या फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांसाठी केंद्रीय मोटार वाहन नियमांत बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे तुम्हाला लवकरच शंभर टक्के इथेनॉल वर धावणाऱ्या गाड्या रस्त्यांवर पहायला मिळू शकतात..Agrovision 2026: दुष्काळमुक्तीसाठी जलसंधारण, नियोजनावर भर द्यावा; नितीन गडकरी.E100 Fuel म्हणजे काय?E100 हे जवळपास १०० टक्के इथेनॉल असलेले इंधन आहे, तर E85 मध्ये ८५ टक्के इथेनॉल आणि १५ टक्के पेट्रोल असते. इथेनॉल प्रामुख्याने ऊस आणि मका यांसारख्या कृषी स्रोतांपासून तयार केले जाते. फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांची रचना वेगवेगळ्या प्रमाणातील पेट्रोल आणि इथेनॉल मिश्रणावर चालण्यासाठी केली जाते..Premium|E20 Ethanol Blending : पेट्रोल, इथेनॉल आणि राजकारण.सामान्य पेट्रोल कारमध्ये E100 वापरता येणार?सरकारच्या या निर्णयाचा अर्थ सर्व पेट्रोल गाड्या आता इथेनॉलवर चालतील, असा नाही. सामान्य पेट्रोल किंवा E20 इंधनासाठी तयार केलेल्या वाहनांमध्ये थेट E85 किंवा E100 वापरता येणार नाही. त्यासाठी वाहनाची रचना संबंधित इंधनाला अनुरूप असणे आणि आवश्यक प्रमाणन मिळणे गरजेचे आहे..कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्नभारताला इंधनाच्या गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची आयात करावी लागते. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण वाढवणे आणि अधिक इथेनॉल वापरणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देणे, हा आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग आहे. इथेनॉलच्या वापरामुळे काही प्रकारचे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होऊ शकते. नव्या नियमांमुळे वाहन उत्पादकांना E100 आणि E85 इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांच्या निर्मितीचा मार्ग मोकळा होणार आहे..इथेनॉलच्या वापरामुळे काही प्रकारचे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होऊ शकते. नव्या नियमांमुळे वाहन उत्पादकांना E100 आणि E85 इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांच्या निर्मितीचा मार्ग मोकळा होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.