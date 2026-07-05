E20च्या वापरानं नुकसान नाही, मायलेजवर परिणाम; टोयोटा, बजाज, टीव्हीएस, सुझुकीसह दिग्गज कंपन्यांनी दिली माहिती

पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचा निर्णय हा एका रात्रीत घेतलेला नसून तो पूर्ण वैज्ञानिक आधारावर आणि टप्प्याटप्प्याने अमलात आणलेला निर्णय आहे. ‘ई-२०’ इंधनामुळे वाहनांचे भाग खराब झाल्याच्या किंवा गंज लागल्याच्या तक्रारी आलेल्या नाहीत. इथेनॉलमुळे वाहनाला मुंग्या लागतात ही निव्वळ अफवा असून या इंधनामुळे वाहनांचे किंवा इंजिनचे कोणतेही मोठे नुकसान झालेले नाही, असा निर्वाळा केंद्र सरकारच्या व्यासपीठावरून वाहन क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिला. E20 Petrol Safe for Engines, Mileage May Reduce.एका युट्यूबरने इनोव्हा हायक्रॉस ई२०मुळे खराब झाल्याचा दावा केला होता. टोयोटाकडून निवेदन जारी करत यावर प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. ज्या इनोव्हा हायक्रॉसबाबत दावा केला जातोय ती ई२० पेट्रोलसाठी डिझाइन, टेस्टेड आणि सर्टिफाइड आहे. तांत्रिक तपासणीत ई२० पेट्रोलमुळे नाही तर दुषित आणि निकषानुसार नसलेलं इंधन वापरल्यामं गाडी खराब झाली होती. फ्यूएल टँक रिकामा करून स्वच्छ केला आणि ई२० पेट्रोल भरून चालवली असता गाडी नीट चालल्याचंही कंपनीने स्पष्ट केलं..देशभरातील पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांमध्ये २० टक्के इथेनॉलच्या वापरामुळे सर्वत्र उद्भवलेल्या अफवा आणि शंका-कुशंकांचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने वाहन उद्योग क्षेत्रातील सात तज्ज्ञांना पत्रकार परिषदेत उतरविले. यात टीव्हीएस मोटर्सचे प्रसाद कृष्णन, बजाज ऑटोचे मनप्रीतसिंह बिंद्रा, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्सचे विक्रम गुलाटी, इंजिनिअर्स इंडियाच्या माजी प्रमुख वर्तिका शुक्ला, मारुती सुझुकीचे राहुल भारती, ह्युंडाई मोटर्सचे पुनीत आनंद आणि हिरो मोटोकॉर्पचे आशुतोष वर्मा हे तज्ज्ञ उपस्थित होते..E20 Petrol Hardeep Singh Puri : पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळले जाते? खुद्द पेट्रोलियम मंत्र्यांनी सांगितल; सोशल मीडियावरील व्हायरल मेसेजचा संदर्भ.पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाची २०१३-१४ मध्ये केवळ १.५ टक्क्यांपासून सुरू झालेली ही प्रक्रिया डिसेंबर २०२५ पर्यंत २० टक्के मिश्रणाचे लक्ष्य गाठण्यात यशस्वी झाली आहे. कॅनडा, अमेरिका, ब्राझील आणि जर्मनी यांसारख्या प्रगत देशांमध्येही अशा प्रकारे इथेनॉल मिश्रण वापरले जात आहे, असे वर्तिका शुक्ला यांनी सांगितले. इथेनॉल हे एक स्वच्छ इंधन असून जागतिक पातळीवर ‘फॉर्म्युला वन’ शर्यतींमध्येही याचा वापर केला जातो, अशी पुस्ती विक्रम गुलाटी यांनी जोडली..‘‘देशात गेल्या १५ वर्षांपासून ‘ई-१०’ चा वापर सुरू आहे. मारुती सुझुकीने अंतर्गत चाचण्यांमध्ये २०२३ पूर्वीच्या जुन्या मोटारींमध्ये ‘ई-२०’ वापरून पाहिले असता कोणतीही समस्या आली नाही. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये कंपनीने केलेल्या दोन कोटी ८४ लाख मोटारींच्या सर्व्हिसिंगमध्ये ‘ई-२०’ प्रमाणित नसलेल्या दीड कोटी मोटारींमध्येही बिघाडाची कोणतीही तक्रार आढळलेली नाही, ’’ असे भारती यांनी स्पष्ट केले..कठोर चाचण्यांनंतर निर्णय ‘ई-१०’ च्या तुलनेत ‘ई-२०’ मध्ये ऊर्जेचे प्रमाण तीन ते ३.५ टक्क्यांनी कमी असल्याने मायलेजवर किंचित परिणाम होऊ शकतो, परंतु यामध्ये ‘ऑक्टेन नंबर’ आणि सुरक्षितता गुणांक जास्त असतो. केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये ‘एआरएआय’च्या मदतीने अतिशय कठोर चाचण्या घेतल्यानंतरच २०२३ मध्ये हा निर्णय घेतला होता, असे तज्ज्ञांनी सांगितले. सध्या ‘ई-२५’ (२५ टक्के मिश्रण) इंधनावरही प्रयोग सुरू आहेत, मात्र पुरेशा चर्चेविना ते लगेच बाजारात आणले जाणार नाही. फ्लेक्स इंजिन वाहनांसाठी ‘ई-८५’ केंद्रे उभारली जात आहेत, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.