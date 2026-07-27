१०० टक्के पेट्रोलचा पर्याय हवा, E20 जनता पार्टीची मागणी; २४ तासात लाखो फॉलोअर्स, कुणी सुरू केली आणि काय आहेत मागण्या?

E20 Janata Party Demands: सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या कॉकरोच विधानानंतर सोशल मीडियावर तयार झालेल्या कॉकरोच जनता पार्टीने नीट पेपरफुटी विरोधात आवाज उठवला आणि धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडलं. आता सीजेपीने त्यांचं आंदोलन थांबवलं आहे. दरम्यान, सोशल मीडियावर नव्या नावानं आंदोलनाची ठिणगी पेटण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. ई२० जनता पार्टी नावाने ऑनलाइन मोहीम सध्या सुरू झालीय. यालाही मोठ्या प्रमाणावर ऑनलाइन पाठिंबा मिळत आहे..ई२० जनता पार्टी ही कोणता नोंदणीकृत पक्ष नाहीय. ट्विटर, इन्स्टाग्रामवर या नावाने अकाउंट तयार केले आहेत. या अकांउटवरून डिजिटल मोहीम उघडण्यात आलीय. देशभरात ई२० पेट्रोलला प्रोत्साहन देण्यासह ग्राहकांना १०० टक्के शुद्ध पेट्रोल खरेदीचा पर्यायसुद्धा असायला हवा असं ई२० पार्टीचं म्हणणं आहे. सरकारने ई२० उपलब्ध करून द्यावे पण इथेनॉल मिश्रण नसलेलं पेट्रोलही पंपांवर उपलब्ध असणं गरजेचं आहे आणि कोणंत पेट्रोल टाकायचं याची निवड ग्राहकांची असायला हवी असंही म्हटलं आहे..Minister Daughter Protest: आंदोलनात मंत्र्याची मुलगी, वडिलांना ट्रोल करणं चुकीचं; मुख्यमंत्र्यांकडून सारवासारव. सोशल मीडियावर ई२० जनता पार्टीच्या अकाउंटवरून केलेल्या एका पोस्टमध्ये म्हटलंय की, आमच्या गाड्या काही टेस्ट मशिन नाहीत. त्या आम्ही कष्टाने कमावलेल्या पैशातून खरेदी केल्यात. यासाठी करसुद्धा आधीच दिला आहे. मध्यमवर्गीय लोकांचा देश असलेल्या भारतात कोट्यवधी लोक गाड्या केवळ छंद म्हणून नाही तर रोजगार आणि दैनंदिन गरजांसाठी खरेदी करतात. त्यामुळे इंधन बचत आणि इंजिनच्या परफॉर्मन्सचा परिणाम थेट सामान्यांच्या खिशांवर होतोय..100 टक्के पेट्रोल निवडण्याचा पर्याय हवाई२० जनता पार्टीने सर्वात मोठी मागणी हीच केलीय की प्रत्येक पेट्रोल पंपावर ई२०सह १०० टक्के शुद्ध पेट्रोलही उपलब्ध झालं पाहिजे. सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टनुसार अनुदानित, फ्री फ्यूएल किंवा इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बंद करण्याची मागणी नाही. मात्र ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार पेट्रोल निवडण्याचा अधिकार मिळायला हवा..काय आहेत मागण्यावाहन निर्मात्यांच्या शिफारसीनुसार इंधन उपलब्ध केलं पाहिजे. सर्वसामान्य नागरिकांवर कोणत्याही प्रकारचा इंधनाचा प्रयोग जबरदस्तीने लादू नये. ज्या इंधनावर आमचा विश्वास आहे ते निवडण्याचं स्वातंत्र्य हवं. आमचं वाहन प्रयोगशाळा नाहीय असंही ई२० जनता पार्टीच्या पोस्टमध्ये म्हटलंय..सामान्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठीई२० जनता पार्टीच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, ही एक स्वतंत्र अशी नागरिकांची मोहीम आहे. याचा उद्देश फक्त सर्वसामान्य लोकांच्या आयुष्याशी निगडीत मुद्द्यांवर आवाज उठवणं हा आहे. ग्राहकांच्या अधिकाऱांचे संरक्षण करणं आणि भारताच्या ई२० पॉलिसीचे प्रत्यक्षात परिणाम आणि त्यावर सार्वजनिक चर्चेला प्रोत्साहन देणं इतकाच उद्देश आहे..राजकीय विचारसरणी नाहीआम्ही कोणत्याही राजकीय विचारसरणीचं समर्थन किंवा प्रचार करत नाही. देशाच्या नागरिकांसोबत आणि त्यांच्या अधिकारांसाठी आमचे प्रयत्न आहेत. या मोहिमेमागे कोण आहे, कोण चालवतंय यापेक्षा महत्त्वाच्या आणि खऱ्या मुद्द्यांवर लक्ष दिलं पाहिजे..फॉलोअर्समध्ये वाढई२० जनता पार्टीच्या सोशल मीडिया अकाउंटचे फॉलोअर्स वेगानं वाढत आहेत. ट्विटरवर सध्या ४८ हजार फॉलोअर्स झाले आहेत. तर इन्स्टाग्रामवर १ लाख ४३ हजार फॉलोअर्स आहेत. सोशल मीडियावर अकाउंट उघडताच याच्या फॉलोअर्समध्ये २४ तासात मोठी वाढ झालीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.