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१०० टक्के पेट्रोलचा पर्याय हवा, E20 जनता पार्टीची मागणी; २४ तासात लाखो फॉलोअर्स, कुणी सुरू केली आणि काय आहेत मागण्या?

E20 Janata Party: सीजेपीप्रमाणेच आता सोशल मीडियावर E20 जनता पार्टी नावाने अकाउंट तयार करण्यात आलं आहे. यावर ई२० संदर्भात प्रश्न उपस्थित करत १०० टक्के पेट्रोलचा पर्याय असावा अशी मागणी करण्यात येत आहे.
E20 Janata Party

E20 Fuel Debate 100 Percent Petrol Demand Explained

Esakal

सूरज यादव
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E20 Janata Party Demands: सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या कॉकरोच विधानानंतर सोशल मीडियावर तयार झालेल्या कॉकरोच जनता पार्टीने नीट पेपरफुटी विरोधात आवाज उठवला आणि धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडलं. आता सीजेपीने त्यांचं आंदोलन थांबवलं आहे. दरम्यान, सोशल मीडियावर नव्या नावानं आंदोलनाची ठिणगी पेटण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. ई२० जनता पार्टी नावाने ऑनलाइन मोहीम सध्या सुरू झालीय. यालाही मोठ्या प्रमाणावर ऑनलाइन पाठिंबा मिळत आहे.

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