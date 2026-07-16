ग्राहक मंचाचा E20 संदर्भात पहिला आदेश... गाडी मालकाच्या बाजूने निर्णय; नुकसान भरपाईचे आदेश

रायपूर : इथेनॉल मिश्रित ई-२० पेट्रोलच्या वापराबाबत देशभरात सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान छत्तीसगडमधील रायपूर जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. ई-२० पेट्रोलमुळे कारच्या इंजिनचे नुकसान झाल्याचा दावा करणाऱ्या वाहन मालकाच्या बाजूने आयोगाने निकाल देत कार कंपनी आणि डीलरला नुकसान भरपाईचे आदेश दिले आहेत. भारतात ई-२० पेट्रोलसंदर्भातील वादावर ग्राहक मंचाने दिलेला हा पहिला न्यायालयीन निर्णय मानला जात आहे..ई-२० पेट्रोलनंतर इंजिनमध्ये बिघाडाचा दावावाहन मालकाने आपल्या तक्रारीत नमूद केले की, पेट्रोल पंपावर ई-२० पेट्रोल भरल्यानंतर कारमध्ये सातत्याने तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ लागल्या. इंजिनमध्ये मिसफायरिंगची समस्या सुरू झाली, वाहनाची कामगिरी खालावली आणि मायलेजही कमी होत गेले. या त्रासामुळे कार अनेकदा कंपनीच्या अधिकृत वर्कशॉपमध्ये नेण्यात आली. मात्र, प्रत्येक वेळी दुरुस्ती करूनही समस्या कायम राहिल्याने अखेरीस इंजिन दुरुस्तीसाठी मोठा खर्च करावा लागल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला..कंपनीचा बचाव आयोगाने मान्य केला नाहीया प्रकरणात कार कंपनी आणि डीलरने तक्रारदाराच्या आरोपांना विरोध करत संबंधित कार मॉडेल ई-२० इंधनासाठी पूर्णपणे सुसंगत असल्याचा दावा केला. त्यांच्या मते, इंजिन निकामी होण्यामागे ई-२० पेट्रोल कारणीभूत नसून वाहनाची नियमित देखभाल न करणे किंवा इतर बाह्य कारणे जबाबदार असू शकतात.मात्र, ग्राहक आयोगाने हा युक्तिवाद स्वीकारला नाही. आयोगाने नमूद केले की, वाहन मालकाने समस्या दूर करण्यासाठी वारंवार अधिकृत वर्कशॉपची मदत घेतली होती. प्रत्येक दुरुस्तीनंतरही त्याच स्वरूपाचा बिघाड पुन्हा होत राहिला. त्यामुळे मूळ समस्येचे प्रभावीपणे निराकरण करण्यात कंपनीला अपयश आल्याचे आयोगाच्या निरीक्षणात नमूद करण्यात आले..E20 Fuel News : ई-२० पेट्रोलबाबत केंद्र सरकारची झोप उडवणारा सर्व्हे, एनडीए समर्थकही विरोधात; धक्कादायक आकडेवारी समोर .ई-२० इंधनाबाबत आयोगाचे महत्त्वाचे निरीक्षणनिर्णय देताना रायपूर जिल्हा ग्राहक आयोगाने देशातील इंधन उपलब्धतेवरही महत्त्वाचे भाष्य केले. आयोगाने नमूद केले की, सध्या बहुतांश पेट्रोल पंपांवर ई-२० पेट्रोल सहज उपलब्ध होत असून सामान्य ग्राहकांसमोर पर्यायी इंधनाचा व्यवहार्य पर्याय उरलेला नाही. अशा परिस्थितीत वाहनचालकांनी ई-२० इंधनाचा वापर पूर्णपणे टाळावा, अशी अपेक्षा करणे योग्य ठरणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले..दुरुस्तीचा खर्च परत करण्याचे आदेशग्राहकाची तक्रार ग्राह्य धरत आयोगाने कार कंपनी आणि डीलरला संयुक्तपणे वाहनाच्या दुरुस्तीसाठी झालेला संपूर्ण खर्च परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय, वाहन मालकाला झालेल्या मानसिक त्रासाची भरपाई तसेच न्यायालयीन कार्यवाहीसाठीही नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.आयोगाने ही संपूर्ण रक्कम अदा करण्यासाठी निश्चित मुदतही ठरवली आहे. संबंधित मुदतीत नुकसान भरपाईची रक्कम न भरल्यास कंपनीला त्या रकमेवर अतिरिक्त व्याजासह पैसे द्यावे लागतील, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे..E20 नको असेल तर जास्त पैसे मोजून शुद्ध पेट्रोल घेऊ शकता; इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वादावर गडकरींचा वाहनधारकांना सल्ला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.