E20 Petrol Hardeep Singh Puri : पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळले जाते? खुद्द पेट्रोलियम मंत्र्यांनी सांगितल; सोशल मीडियावरील व्हायरल मेसेजचा संदर्भ

Petroleum Minister India : पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल (E20) मिश्रणाबाबत सोशल मीडियावर विविध दावे केले जात असताना केंद्र सरकारने त्यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. इंजिन खराब होणे, विम्यावर परिणाम होणे, मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर होणे आदी दावे चुकीचे असल्याचे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने म्हटले आहे..देशात पेट्रोलमध्ये 20 टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिश्रणाची अंमलबजावणी सुरू असून हा कार्यक्रम वैज्ञानिक अभ्यास आणि विविध देशांच्या अनुभवांवर आधारित असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे..सरकारने दिलेली १० स्पष्टीकरणे1. एका लिटर इथेनॉलसाठी १० हजार लिटर पाणी लागत नाही. प्रत्यक्षात एका लिटर इथेनॉल उत्पादनासाठी सुमारे ३ ते ५ लिटर प्रक्रियायुक्त पाण्याचा वापर होतो. अनेक प्रकल्पांमध्ये पाण्याचा पुनर्वापर केला जातो.2. E20 हा नवीन प्रयोग नाही. अमेरिका, ब्राझील, कॅनडा, जपान, थायलंड आणि अनेक युरोपीय देशांमध्ये इथेनॉल मिश्रित इंधनाचा वापर अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.3. E20 मुळे इंजिन खराब होत नाही. ARAI आणि इतर संस्थांच्या अभ्यासात इंजिन किंवा वाहनाच्या कार्यक्षमतेवर मोठा विपरीत परिणाम आढळलेला नाही. काही जुन्या वाहनांमध्ये रबरचे काही भाग बदलण्याची गरज भासू शकते..4. मायलेजमध्ये मोठी घट होत नाही. चाचण्यांमध्ये केवळ किरकोळ फरक आढळला असून वाहनाच्या कार्यक्षमतेवर विशेष परिणाम होत नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे.5. वॉरंटी आणि विम्यावर परिणाम होणार नाही. E20 साठी मान्यता असलेल्या वाहनांच्या वॉरंटी किंवा विमा संरक्षणावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.6. मुंग्या किंवा मधमाशा आकर्षित होत नाहीत. फ्यूल-ग्रेड इथेनॉलमध्ये साखर नसते. त्यामध्ये डिनॅचुरंट मिसळले जात असल्याने अशा प्रकारचे दावे चुकीचे असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.7. न्यायालयात E20 कार्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह नाही. न्यायालयातील सुनावणी इथेनॉल खरेदी करारांबाबत होती. E20 कार्यक्रमाच्या वैधतेबाबत नव्हती, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले..Petrol-Diesel-CNG Rate: पेट्रोलियम मंत्र्यांच्या मोठ्या माहितीनंतर आजचे अपडेटेड दर जाहीर! मुंबई-पुण्यात पेट्रोल-डिझेल किती रुपयांना?.8. इंधनाच्या टाकीत पाणी जाण्याची शक्यता कमी आहे. आधुनिक वाहने आणि पेट्रोल पंपांमध्ये त्यासाठी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले.9. ऊसाचा रस थेट पेट्रोलमध्ये मिसळला जात नाही. सोशल मीडियावरील असे व्हिडिओ चुकीचे आहेत. फ्यूल-ग्रेड इथेनॉल औद्योगिक प्रक्रियेद्वारे तयार करून दर्जा निकषांनुसारच पेट्रोलमध्ये मिसळला जातो.10. इथेनॉल मिश्रणामुळे आर्थिक लाभ झाला. सरकारच्या माहितीनुसार, तेल आयातीवरील १.९ लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाची बचत झाली आहे. शेतकऱ्यांना १.६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न मिळाले असून कच्च्या तेलाची आयात ३१० लाख मेट्रिक टनांनी कमी झाली आहे. त्याचबरोबर प्रदूषणातही घट झाल्याचा दावा सरकारने केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.