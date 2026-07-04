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E20 Petrol Hardeep Singh Puri : पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळले जाते? खुद्द पेट्रोलियम मंत्र्यांनी सांगितल; सोशल मीडियावरील व्हायरल मेसेजचा संदर्भ

Ethanol Blended Petrol : पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळल्याबाबत सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या दाव्यांवर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी स्पष्टीकरण दिले. नेमके काय सांगितले ते जाणून घ्या.
E20 Petrol Hardeep Singh Puri Ethanol Blended Petrol

E20 Petrol Hardeep Singh Puri Ethanol Blended Petrol

esakal

Sandeep Shirguppe
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Petroleum Minister India : पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल (E20) मिश्रणाबाबत सोशल मीडियावर विविध दावे केले जात असताना केंद्र सरकारने त्यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. इंजिन खराब होणे, विम्यावर परिणाम होणे, मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर होणे आदी दावे चुकीचे असल्याचे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने म्हटले आहे.

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