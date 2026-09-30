Nitin Gadkari Ethanol News : ई-२० नंतर आता शंभर टक्के इथेनॉलवर धावणाऱ्या वाहनांवर भर; नितीन गडकरींची मोठी घोषणा

Ethanol Powered Vehicles : ई-२० पेट्रोलच्या वापरानंतर केंद्र सरकारचे आता फ्लेक्स-फ्युएल इंजिनवर लक्ष असून, शंभर टक्के इथेनॉलवर (ई-१००) धावणारी वाहने विकसित केली जात आहेत, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली..मध्य प्रदेशात मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या उपस्थितीत नव्या सार्वजनिक बससेवेच्या उद्घाटनानंतर आयोजित कार्यक्रमात गडकरी बोलत होते. इथेनॉल उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासोबतच पेट्रोलियमच्या आयातीवरील भारताचे अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.‘‘आज शेतकरी केवळ अन्नदाता नसून ऊर्जादाताही आहे,’’ असे गडकरी म्हणाले. इथेनॉल उत्पादन वाढल्याने मक्याच्या दरात क्विंटलमागे सुमारे १,२०० रुपयांवरून २,६०० रुपयांपर्यंत वाढ झाल्याचे त्यांनी नमूद केले..पर्यायी इंधनावर भरभारत सध्या सुमारे २२ लाख कोटी रुपयांचे पेट्रोलियम आयात करतो. त्यामुळे इथेनॉल, वीज, हायड्रोजन यांसारख्या पर्यायी ऊर्जास्रोतांचा वापर वाढवून आयातीत इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्याची गरज असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर बाजारात आले असून हायड्रोजनवर चालणाऱ्या वाहनांवरही काम सुरू आहे. दहा मार्गांवर हायड्रोजन बस सुरू करण्याची योजना असल्याचे त्यांनी सांगितले..सार्वजनिक वाहतुकीला चालनासार्वजनिक वाहतूक अधिक सुरक्षित, स्वस्त आणि सर्वसमावेशक करण्यावर सरकारचा भर आहे. बसची गुणवत्ता व सुरक्षितता वाढविण्यासाठी नोंदणीपूर्वी कठोर चाचणी मानके लागू केली जात आहेत. दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांना बसमध्ये सहज प्रवेश करता यावा, यासाठीही विशेष सुविधा देण्यात येणार आहेत.जुन्या वाहनांचे भंगारकरण आणि वाहन तपासणी केंद्रांचे जाळे वाढविण्यावरही सरकार भर देत आहे. मध्य प्रदेशात प्रशिक्षित चालकांची कमतरता दूर करण्यासाठी ३२ वाहनचालक प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत..Nitin Gadkari : सर्वांना सत्ताधारी पक्षांचे अनुयायी होण्याचे वेध, विचारांशी प्रामाणिक राहणे शिकले पाहिजे : गडकरी .कचऱ्यातून इंधननिर्मितीनागपूरमध्ये दररोज कचऱ्यापासून २८ टन सीएनजी तयार केली जात आहे. देशभरात अशा सुमारे चार हजार प्रकल्पांवर काम सुरू असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध होण्यासोबतच प्रदूषण आणि इंधन आयात कमी करण्यास मदत होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.केंद्राच्या पीएम ई-बस सेवा योजनेंतर्गत ५७ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चातून १० हजार बस सुरू करण्याचे नियोजन आहे. आतापर्यंत ९७२ बसना मंजुरी देण्यात आली आहे.गडकरी यांनी सांगितले की, भारतात सध्या एक हजार लोकांमागे केवळ दोन बस उपलब्ध आहेत. ही संख्या सुमारे आठपर्यंत वाढविण्याची गरज आहे. देशाच्या वाहन उद्योगाला जागतिक पातळीवर आघाडीवर नेण्यासाठी पुढील तीन वर्षांत दोन लाख बस निर्मितीला चालना देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.