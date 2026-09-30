देश

Nitin Gadkari Ethanol News : ई-२० नंतर आता शंभर टक्के इथेनॉलवर धावणाऱ्या वाहनांवर भर; नितीन गडकरींची मोठी घोषणा

E100 Ethanol Vehicle : ई-२० पेट्रोलनंतर आता शंभर टक्के इथेनॉलवर धावणाऱ्या वाहनांवर सरकारचा भर आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ई-१०० वाहनांबाबत मोठी माहिती दिली.
Nitin Gadkari Ethanol News

Nitin Gadkari Ethanol News

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Ethanol Powered Vehicles : ई-२० पेट्रोलच्या वापरानंतर केंद्र सरकारचे आता फ्लेक्स-फ्युएल इंजिनवर लक्ष असून, शंभर टक्के इथेनॉलवर (ई-१००) धावणारी वाहने विकसित केली जात आहेत, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.

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