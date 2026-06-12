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E22, E25, E27 पेट्रोलवर सरकारचा मोठा निर्णय! तुमच्या कार-बाईकवर काय परिणाम होणार? मायलेज, इंजिन आणि किंमतीबाबत जाणून घ्या

Excise Duty Waiver on E22–E30 Ethanol Petrol: Impact on Fuel Prices and Vehicles : कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारकडून ई२२, ई२५, ई२७, ई३० व ई८५ला चालना; मात्र इथेनॉल मिश्रित इंधनामुळे मायलेज घट, दुरुस्तीचा खर्च वाढण्याच्या तक्रारींमुळे ग्राहक गोंधळलेले
Ethanol-Blended Petrol: India Expands Green Fuel Options with E20 to E30 Rollout

Ethanol-Blended Petrol: India Expands Green Fuel Options with E20 to E30 Rollout

esakal

Sandip Kapde
Updated on

केंद्र सरकार पेट्रोलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी इथेनॉल मिश्रित इंधनाला सातत्याने प्रोत्साहन देत आहे. याच धोरणांतर्गत ई२२, ई२५, ई२७ आणि ई३० सारख्या उच्च इथेनॉल मिश्रणांवरील उत्पादन शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे २२ टक्के ते ३० टक्के इथेनॉल असलेल्या पेट्रोलची किंमत ग्राहकांसाठी आकर्षक होईल आणि त्यांना या इंधनाकडे वळण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

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