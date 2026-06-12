E22, E25, E27 पेट्रोलवर सरकारचा मोठा निर्णय! तुमच्या कार-बाईकवर काय परिणाम होणार? मायलेज, इंजिन आणि किंमतीबाबत जाणून घ्या

केंद्र सरकार पेट्रोलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी इथेनॉल मिश्रित इंधनाला सातत्याने प्रोत्साहन देत आहे. याच धोरणांतर्गत ई२२, ई२५, ई२७ आणि ई३० सारख्या उच्च इथेनॉल मिश्रणांवरील उत्पादन शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे २२ टक्के ते ३० टक्के इथेनॉल असलेल्या पेट्रोलची किंमत ग्राहकांसाठी आकर्षक होईल आणि त्यांना या इंधनाकडे वळण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. .नुकत्याच पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ७.५ रुपयांची वाढ झाल्यानंतर हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. यापूर्वी मार्च महिन्यात सरकारने उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर १० रुपयांची कपात केली होती, ज्यामुळे वर्षाला एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसुलाचे नुकसान झाले. वाढत्या जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींपासून ग्राहकांना दिलासा देणे हा त्यामागचा मुख्य हेतू होता..ई२२, ई२५, ई२७ आणि ई३० म्हणजे काय?ई२२ म्हणजे २२ टक्के इथेनॉल आणि ७८ टक्के पेट्रोल यांचे मिश्रण. त्याचप्रमाणे ई२५, ई२७ आणि ई३० मध्ये अनुक्रमे २५, २७ आणि ३० टक्के इथेनॉलचा समावेश असतो. २० मे रोजी सरकारने या सर्व मिश्रणांसाठी नियम अधिसूचित केले आहेत. भारतीय मानक ब्युरोने (BIS) पॉझिटिव्ह इग्निशन इंजिन असलेल्या वाहनांसाठी निर्जल इथेनॉल मिश्रित इंधनाचे विनिर्देश निश्चित केले आहेत.मंत्रालयाने हे मिश्रण अधिसूचित केले असले तरी अद्याप किरकोळ विक्रीसाठी उपलब्ध झालेले नाहीत. त्यासाठी काही काळ लागण्याची शक्यता आहे..सध्या सर्वाधिक वापरले जाणारे मिश्रणसध्या भारतातील पेट्रोल पंपांवर ई२० (२० टक्के इथेनॉल) हे सर्वाधिक उपलब्ध आणि वापरले जाणारे इंधन आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून त्याचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. यापूर्वी २०२२ पर्यंत ई१० हे मानक होते. नीती आयोगाने २०२१ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या रोडमॅपमुळे ई२० ची मुदत २०३० वरून २०२५ पर्यंत आणली गेली.२०२३ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंडिया एनर्जी वीकमध्ये ई२० ची सुरुवात केली. एप्रिल २०२३ पासून विकल्या जाणाऱ्या सर्व नवीन वाहनांना ई२० अनुरूप बनवणे अनिवार्य आहे. ऑगस्ट २०२५ मध्ये तेल कंपन्यांनी जुलै २०२५ मध्येच १९.९३ टक्के सरासरी इथेनॉल मिश्रण साध्य केल्याचे जाहीर केले..India Ethanol Policy : आता गाडी धावणार 25 टक्के इथेनॉलवर! पेट्रोलच्या किमतीत होणार बदल? केंद्र सरकार नवी पॉलिसी आणण्याच्या तयारीत.वाहनांची ई२० अनुरूपता किती?२०२५ मध्ये नोंदणी झालेल्या पेट्रोलवर चालणाऱ्या प्रवासी वाहनांपैकी आणि दुचाकींपैकी केवळ ३० टक्क्यांपेक्षा कमी वाहने इथेनॉल अनुरूप होती. एकूण ३०.३६ लाख नोंदणीकृत वाहनांपैकी सुमारे ९ लाख प्रवासी वाहने अनुरूप होती. १३.७६ कोटी दुचाकींपैकी फक्त ५०.२ लाख दुचाकी ई२० अनुरूप होत्या.मागील १५ वर्षांच्या वाहन नोंदणी डेटाचा विचार करता रस्त्यावर धावणाऱ्या एकूण वाहनांपैकी केवळ ३ टक्के वाहनेच इथेनॉल अनुरूप असल्याचे दिसते..मायलेज आणि इंजिनवर होणारा परिणामलोकलसर्कल्सच्या सर्वेक्षणानुसार, इथेनॉल मिश्रित इंधन वापरणाऱ्या अनेक वाहनांच्या मायलेजमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. निम्म्या उत्तरदात्यांनी गेल्या नऊ महिन्यांत इंधन कार्यक्षमतेत घट नोंदवली, तर काहींनी २० टक्केपर्यंत मायलेज कमी झाल्याचे सांगितले. २०२२ पूर्वीची कार खरेदी केलेल्या एका तृतीयांश मालकांना असामान्य झीज किंवा दुरुस्तीची समस्या भेडसावली. इंजिन, फ्यूल लाईन्स, टाकी, कार्बोरेटर आदी भागांत समस्या उद्भवल्याचे अहवाल आहेत..ई८५ ची किंमतीकेंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी ५ जून रोजी ई८५ (८५ टक्के इथेनॉल) चे अनावरण केले. सुरुवातीला देशभरातील ५० पेट्रोल पंपांवर हे उपलब्ध होईल. ई८५ ची किंमत ई२० पेक्षा २० रुपये प्रति लिटर कमी असेल.दिल्लीत सध्या ई२० ची किंमत १०२.१२ रुपये प्रति लिटर आहे, तर ई२२ ते ई३० अद्याप किरकोळ विक्रीसाठी उपलब्ध नाहीत. सरकार उच्च इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाद्वारे कच्च्या तेलाची आयात कमी करणे, प्रदूषण नियंत्रित करणे आणि कृषी क्षेत्राला बळकटी देणे या उद्देशाने पुढे जात आहे. मात्र, जुन्या वाहन मालकांमध्ये चिंता वाढली आहे..2G Ethanol Uses : शेतीतील कचऱ्यापासून तयार होणार नवे इंधन! 2G इथेनॉलमुळे शेतकऱ्यांसह कोणकोणत्या क्षेत्राला फायदा?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.