Economic Survey 2025-26: लठ्ठपणाची 'साथ' रोखण्यासाठी सरकार आक्रमक; जंक फूडवर महागडा टॅक्स लागणार? आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल समोर

गुरुवारी संसदेमध्ये आर्थिक सर्वेक्षण झाले. या आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ मध्ये भारतासमोर उभ्या असलेल्या गंभीर आणि आरोग्यविषयक समस्यांचा आढावा घेण्यात आला. त्या एका समस्येने लक्ष वेधून घेतलं, ते म्हणजे वाढता लठ्ठपणा. या सर्वेक्षणामध्ये अनहेल्दी अन्नपदार्थांवर जास्त टॅक्स लावण्याचं स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामागे वाढत्या लठ्ठपणामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर ताण येत असल्याचं कारण असल्याचं सांगण्यात आले आहे. .सर्वेक्षणानुसार, लठ्ठपणाशी संबंधित आजार हे एखाद्या वेळी होणाऱ्या आजारांसारखे नसतात. यामध्ये रुग्णांना सतत डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा लागतो, तपासण्या कराव्या लागतात आणि दीर्घकालीन उपचारांची गरज भासते. त्यामुळे रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि डॉक्टरांवरील कामाचा ताण वाढतो. भविष्यात ही समस्या अधिक गंभीर होऊ शकते, असा इशारा सर्वेक्षणात देण्यात आला आहे.राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (2019-21) च्या आकडेवारीनुसार, देशातील सुमारे 24 टक्के महिला आणि 23 टक्के पुरुष जास्त वजनाचे किंवा लठ्ठ आहेत. 15 ते 49 वयोगटातील 6.4 टक्के महिला आणि 4 टक्के पुरुष लठ्ठपणाने त्रस्त आहेत. चिंतेची बाब म्हणजे पाच वर्षांखालील मुलांमध्येही जास्त वजनाचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. 2015-16 मध्ये हे प्रमाण 2.1 टक्के होते, जे 2019-21 मध्ये 3.4 टक्क्यांपर्यंत गेले आहे..सर्वेक्षणात लहान मुलांमधील लठ्ठपणाविषयी विशेष चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. 2020 मध्ये देशात सुमारे 3.3 कोटी मुले लठ्ठ होती, तर 2035 पर्यंत हा आकडा 8.3 कोटींवर जाण्याचा अंदाज आहे. बदललेली जीवनशैली, कमी शारीरिक हालचाल, वाढलेला स्क्रीन टाइम आणि जंक फूडचे वाढते सेवन ही यामागची प्रमुख कारणे असल्याचे सांगण्यात आले आहे..विशेषतः अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स (UPF) यावर सर्वेक्षणात बोट ठेवण्यात आले आहे. रेडी-टू-ईट स्नॅक्स, पॅकेज्ड पदार्थ, गोड पेये यांची विक्री झपाट्याने वाढली आहे. 2009 ते 2023 या काळात UPF विक्रीत 150 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याच काळात लठ्ठपणाचे प्रमाणही जवळपास दुप्पट झाले आहे..या पार्श्वभूमीवर, साखर, मीठ किंवा चरबी ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या अनहेल्दी पदार्थांवर जीएसटीचा सर्वाधिक स्लॅब आणि अतिरिक्त सरचार्ज लावण्याचा पर्याय सुचवण्यात आला आहे. या माध्यमातून मिळणारा निधी पोषण शिक्षण, जनजागृती आणि नॉन-कम्युनिकेबल आजारांच्या प्रतिबंधासाठी वापरण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.सर्वेक्षणातून स्पष्ट होते की लठ्ठपणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकार, खासगी क्षेत्र आणि नागरिकांनी एकत्र येऊन जबाबदारी घ्यावी लागेल. अन्यथा, ही समस्या भविष्यात आरोग्य आणि अर्थव्यवस्थेसाठी मोठी समस्या बनू शकते.