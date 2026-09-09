देश

Satish Jarkiholi ED Raid : मंत्री सतीश जारकीहोळींसह कन्या खासदार प्रियांका जारकीहोळी यांच्या घरांवर ईडीची छापेमारी; १८ ठिकाणी धाड

ED Raids Karnataka : कर्नाटकचे मंत्री सतीश जारकीहोळी आणि काँग्रेस खासदार प्रियांका जारकीहोळी यांच्या घरांसह संबंधित ठिकाणांवर ईडीने छापेमारी केली. तब्बल १८ ठिकाणी धाडसत्र सुरू आहे.
Satish Jarkiholi ED Raid karnataka

Satish Jarkiholi ED Raid karnataka

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Priyanka Jarkiholi ED Raid : कर्नाटकचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी आणि त्यांची कन्या, चिक्कोडी लोकसभा मतदारसंघाच्या काँग्रेस खासदार प्रियांका जारकीहोळी यांच्याशी संबंधित ठिकाणांवर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) बुधवारी (९ सप्टेंबर) छापेमारी सुरू केली. सतीश जारकीहोळी यांच्याविरोधात ईडीने स्वतंत्र प्रकरण दाखल केल्याची माहिती समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
Karnataka
Nipani
Enforcement Directorate
raid
chikodi
ED action on sugar factory
ED Action
chikodi nipani
ED custody legal process
enforcement of liquor laws
ED action against money laundering
Marathi News Esakal
www.esakal.com