Satish Jarkiholi ED Raid : मंत्री सतीश जारकीहोळींसह कन्या खासदार प्रियांका जारकीहोळी यांच्या घरांवर ईडीची छापेमारी; १८ ठिकाणी धाड

Priyanka Jarkiholi ED Raid : कर्नाटकचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी आणि त्यांची कन्या, चिक्कोडी लोकसभा मतदारसंघाच्या काँग्रेस खासदार प्रियांका जारकीहोळी यांच्याशी संबंधित ठिकाणांवर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) बुधवारी (९ सप्टेंबर) छापेमारी सुरू केली. सतीश जारकीहोळी यांच्याविरोधात ईडीने स्वतंत्र प्रकरण दाखल केल्याची माहिती समोर आली आहे..बेंगळुरू, बेळगावी आणि गोकाक येथील जारकीहोळी कुटुंबीयांच्या निवासस्थानांसह त्यांच्या कुटुंबीय, निकटवर्तीय, व्यावसायिक भागीदार आणि संबंधित व्यवसायांशी निगडित एकूण १८ ठिकाणी ईडीकडून झाडाझडती सुरू आहे..याशिवाय, जारकीहोळी यांचे मेहुणे आणि उत्पादन शुल्क विभागातील वरिष्ठ अधिकारी वाय. मंजुनाथ यांच्याशी संबंधित ठिकाणांवरही ईडीने कारवाई केली आहे. उत्पादन शुल्क विभागातील कथित भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या चौकशीत याच वर्षी जूनमध्ये मंजुनाथ यांच्या ठिकाणांवर ईडीने छापे टाकले होते..Satish Jarkiholi : कर्नाटकातील राजकारणाला वेगळं वळण; सिद्धरामय्यांचं मुख्यमंत्रीपद धोक्यात? काँग्रेस हायकमांड घेणार अंतिम निर्णय!.सतीश जारकीहोळी यांच्याविरोधात स्वतंत्र प्रकरणईडीने स्पष्ट केले आहे की, बुधवारी जारकीहोळी कुटुंबीयांशी संबंधित ठिकाणी सुरू असलेली कारवाई उत्पादन शुल्क विभागातील जुन्या प्रकरणाशी संबंधित नाही. सतीश जारकीहोळी यांच्याविरोधात स्वतंत्रपणे नवे प्रकरण दाखल करण्यात आले असून, त्याच अनुषंगाने ही छापेमारी सुरू असल्याचे ईडीकडून सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, छापेमारी सुरू असलेल्या ठिकाणांपैकी कोणत्याही ठिकाणी मंत्री सतीश जारकीहोळी उपस्थित आहेत की नाही, याबाबत अद्याप स्पष्टता झालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.