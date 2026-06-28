ED Raid Former DIG : माजी डीआयजीकडे ५३ कोटींची संपत्ती; मुंबई, कोलकाता, आसाममध्ये ईडीचे छापे, गरीब पाहुण्याच्या नावावर कोट्यावधींची रक्कम

Assam DIG Case : आसामचे माजी निवृत्त डीआयजी प्रसांता कुमार दत्ता आणि त्यांच्या कुटुंबाशी संबंधित सुमारे ५३.२८ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर ईडीने मोठी कारवाई केली. ज्ञात उत्पन्नापेक्षा अधिक मालमत्ता बाळगल्याच्या आरोपांखाली त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. ईडीने ही चौकशी आसाम पोलिसांच्या विजिलन्स अँड अँटी करप्शन शाखेने दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे सुरू केली. या एफआयआरमध्ये प्रसांता कुमार दत्ता यांनी शासकीय सेवेत असताना त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नापेक्षा कितीतरी अधिक मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे..तीन कथित बनावट कंपन्यांचा वापरईडीच्या तपासानुसार, दत्ता यांनी १९९२ ते २०१९ या सेवाकाळात मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता उभारली. तपासात दत्ता आणि त्यांच्या पत्नीचे घोषित उत्पन्न सुमारे ७ कोटी २३ लाख रूपये, तर खर्च ९ कोटी चार लाख रुपये असल्याचे आढळले. याशिवाय ७७ कोटी २१ लाख रुपयांच्या मालमत्तेचा स्पष्ट आर्थिक स्रोत सापडला नाही. त्यामुळे एकूण ७९ कोटी १ लाख रुपयांची जादा मालमत्ता असल्याचा अंदाज तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला..कथित बेकायदेशीर कमाई लपवण्यासाठी Mahamaya Estates Pvt. Ltd., Ishan Commercial Pvt. Ltd. आणि Murari Commodities Pvt. Ltd. या तीन कंपन्यांचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. तपासादरम्यान या कंपन्यांची नोंदणीकृत कार्यालयेही प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसल्याचे आढळल्याचा दावा करण्यात आला आहे..कोलकाता ते मुंबईपर्यंत पैशांचा प्रवासईडीच्या माहितीनुसार, या कंपन्या आणि कुटुंबीयांच्या बँक खात्यांमध्ये १४ कोटी ७४ लाख रुपयांहून अधिक अघोषित रोख रक्कम सापडली आहे. कथित बनावट भागधारक, कोलकात्यातील शेल कंपन्या आणि विविध बँक खात्यांद्वारे पैशांची फेरफार करून ती रक्कम हॉटेल व्यवसाय आणि मुंबईतील फ्लॅट खरेदीसाठी वापरण्यात आली. तपासात असेही समोर आले की, अनेक भागधारकांची आर्थिक क्षमता एवढी मोठी गुंतवणूक करण्यास पुरेशी नव्हती. त्यामुळे ते केवळ नावापुरते किंवा बनावट भागधारक असल्याचा संशय ईडीने व्यक्त केला आहे..Enforcement Directorate: EDची ताकद वाढणार! १२०० पेक्षा जास्त पदांवर होणार भरती, जागांमध्ये मोठी वाढ; केंद्र सरकारचा निर्णय.निवृत्तीनंतरही शेअर्स स्वतःच्या नावावरप्रसांता कुमार दत्ता २०१९ मध्ये डीआयजी पदावरून निवृत्त झाले. मात्र, २०२२-२३ मध्ये त्यांच्याविरोधात एफआयआर आणि ईडीची चौकशी सुरू असतानाच त्यांनी Ishan Commercial Pvt. Ltd. या कंपनीचे सुमारे ३ लाख ७० हजार शेअर्स स्वतःच्या नावावर हस्तांतरित करून घेतल्याचे तपासात समोर आले. त्यामुळे ते या कंपनीचे सर्वात मोठे भागधारक बनले. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, हीच कंपनी जप्त करण्यात आलेल्या चारपैकी तीन हॉटेल्सची प्रत्यक्ष मालक आहे..जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्ताईडीने जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये गुवाहाटीतील हॉटेल भार्गव (पलटन बाजार), भार्गव इन (जीएस रोड, पलटन बाजार), हॉटेल भार्गव (ईशान आर्केड, लोकडा चारियाली), हॉटेल भार्गव ग्रँड (बेटकुची) तसेच मुंबईतील अंधेरी पश्चिम येथील समर्थ दीप सोसायटीतील दोन फ्लॅट्स यांचा समावेश आहे. ईडीने या प्रकरणाचा तपास सुरू असून कथित आर्थिक गैरव्यवहारातील इतर पैलूंचीही चौकशी सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.