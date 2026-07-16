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Women Reservation: दिल्लीत एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा; महिला आरक्षण आणि फेररचना विधेयके अधिवेशनात मंजूर होणार, अमित शहांच्या भेटीनंतर मोठे विधान

Shiv Sena MPs meet Amit Shah in Delhi: महिला आरक्षण आणि फेररचना विधेयकांवर शिंदेंची ठाम भूमिका; दिल्लीतील अधिवेशनात मंजुरीची मोठी घोषणा
Shinde Makes Major Statement in Delhi; Women's Reservation, Delimitation Bills Likely in Parliament

Shinde Makes Major Statement in Delhi; Women's Reservation, Delimitation Bills Likely in Parliament

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: ‘‘महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ फेररचनेशी संबंधित विधेयके संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर होतील,’’ असा दावा शिवसेनेचे अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिल्लीत केला.

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