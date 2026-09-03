El Nino weather impact : ‘एल निनो’चा धोका वाढला; पुढील ६ महिने अत्यंत महत्त्वाचे, पूर-दुष्काळासह उष्णतेचा इशारा

‘एल निनो’ची स्थितीफेब्रुवारी २०२७ पर्यंत एल निनो कायम राहण्याची शक्यता.प्रशांत महासागरातील समुद्राचे तापमान असामान्यपणे वाढले.वर्षअखेरीस एल निनोचा प्रभाव अधिक तीव्र होण्याचा अंदाज.जगभरातील पाऊस आणि तापमानाच्या पद्धतीत बदल होण्याची शक्यता.पूर, दुष्काळ आणि तीव्र उष्णतेचा धोका वाढण्याची शक्यता..El Nino impact on global weather : विषुववृत्तीय प्रशांत महासागरातील समुद्राचे तापमान झपाट्याने वाढत असल्याने ‘एल निनो’ची स्थिती अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. जागतिक हवामान संघटनेच्या अंदाजानुसार, एल निनो फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत कायम राहण्याची शक्यता जवळपास १०० टक्के आहे. या काळात जगभरातील पर्जन्यमान आणि तापमानाच्या पद्धतीत बदल होऊन पूर, दुष्काळ आणि तीव्र उष्णतेचा धोका वाढू शकतो..प्रशांत महासागराचे तापमान वाढलेमध्य आणि पूर्व विषुववृत्तीय प्रशांत महासागरातील समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान सरासरीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. एल निनोचे प्रमुख निदर्शक असलेल्या निनो ३.४ निर्देशांकातही मोठी वाढ झाली आहे.मे ते जुलैदरम्यान तापमान सरासरीपेक्षा १.५ अंश सेल्सिअस अधिक होते. जुलैमध्ये ही तफावत २ अंशांपर्यंत पोहोचली. ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत साप्ताहिक तापमानातील तफावत २.२ ते २.६ अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढली. समुद्राच्या पृष्ठभागाखालील पाण्याचे तापमानही काही भागांत सरासरीपेक्षा ८ अंश सेल्सिअसहून अधिक नोंदले गेले..वर्षअखेरीस प्रभाव तीव्र होण्याची शक्यताया वर्षाच्या अखेरीस एल निनोचा प्रभाव सर्वोच्च पातळीवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबर ते नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत जगातील बहुतांश भूभागांवर सरासरीपेक्षा अधिक तापमान राहण्याचा अंदाज आहे. एल निनोमुळे पावसाच्या पद्धतीतही बदल होण्याची शक्यता आहे. काही भागांत अतिवृष्टी आणि पूर, तर काही भागांत दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे कृषी, जलसंपदा आणि आरोग्य क्षेत्रावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे..Maharashtra Weather: ऑगस्टमध्ये पावसाची पाठ, आता सप्टेंबरचीही चिंता! मराठवाडा-विदर्भावर दुष्काळाचे सावट.गुटेरेस यांचा इशारासंयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनिओ गुटेरेस यांनी एल निनोच्या वाढत्या प्रभावाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान आणि जागतिक तापमान वाढत असल्याने तीव्र हवामानाच्या घटनांचा धोका वाढत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.