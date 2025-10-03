Crime: वृद्ध महिलेचं ३५ वर्षीय मजुरासोबत प्रेमाचं सूत जुळलं; एकत्र राहण्यासाठी भयंकर कृत्य केलं, जे घडलं त्यानं कुटुंब हादरलं

प्रेम हा एक असा आजार आहे जो कोणालाही होऊ शकतो. त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नसते. आजकाल, लग्नानंतरही लोक विवाहबाह्य संबंध ठेवतात अशी अनेक प्रकरणे तुम्हाला दिसतील. याच प्रेमातून उत्तर प्रदेशातील झाशीमध्ये एका आजीने सर्व मर्यादा ओलांडल्या. तिला दोन नातवंडे आणि एक पूर्ण कुटुंब आहे. तरीही, आजी प्रेमात इतकी गुंतली होती की, ती एका ३५ वर्षीय पुरूषासोबत मिळून धक्कादायक कृत्य केले आहे. घटनेनंतर तिच्या कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे. .आता कुटुंब पोलीस ठाण्यात फेऱ्या मारत आहे. कुटुंब आधीच आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहे. तर आजीने प्रियकरासोबत मिळून केलेल्या कृत्यानंतर आता कुटुंबाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळाली आहे. शिवाय कुटुंबाला गंभीर आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या वृद्धेचा प्रियकर वीटभट्टी कामगार आहे. तो रोजंदारीवर काम करत असल्याचे समोर आले आहे..Railway Security Breach: एक्सप्रेस ट्रेनमध्ये धक्कादायक प्रसंग! इंजिनमध्ये बोगस लोको पायलट रंगेहात पकडला, सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह.मिळालेल्या माहितीनुसार, ही विचित्र प्रेमकहाणी मौरानीपूर पोलीस स्टेशन परिसरातील आहे. कामता प्रसाद आदिवासी आपल्या कुटुंबासह सायवारी गावात राहतो. त्याला पत्नी, दोन मुले, दोन सुना आणि दोन नातवंडे आहेत. पण आजकाल तो आपल्या पत्नीसाठी पोलीस स्टेशनच्या फेऱ्या मारत आहे. प्रत्यक्षात, कामता प्रसादची पत्नी सुखवती तिच्या ३५ वर्षीय प्रियकरासोबत दागिने आणि रोख रक्कम घेऊन पळून गेली. याशिवाय, तिने तिच्या सुनांचे दागिनेही घेतले आहेत. .यामुळे कामता प्रसादचे कुटुंब आर्थिक आणि भावनिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त झाले आहे. पीडितेचा पती कामता प्रसाद आदिवासी म्हणाला, मी रोजंदारीवर काम करतो. मी कष्ट करून माझ्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतो. अडीच वर्षांपूर्वी, मी माझ्या पत्नीसोबत भिंड-मोरेना परिसरातील वीटभट्टीवर गेलो होतो. आम्हाला तिथे काम मिळाले. तिथेच माझी पत्नी सुखवतीची रथ तहसीलमधील बिहुनी गावातील रहिवासी अमर सिंह प्रजापतीशी मैत्री झाली. त्यांचे प्रेमसंबंध सुरू झाले. .कामता प्रसाद म्हणाला की, सुरुवातीला आम्हाला काहीही संशय आला नाही. पण नंतर, मला लक्षात आले की माझी पत्नी दिवसभर फोनवर कोणाशी तरी बोलत होती. मी माझा फोन तपासला आणि अमरचा नंबर सापडला. माझ्या दोन्ही सुनांनाही सुखवतीवर संशय होता. आम्ही तिला याबद्दल फटकारले. आम्ही तिला अमरशी बोलू नको असे सांगितले. पण ती थांबली नाही. ती गुप्तपणे अमरला भेटत राहिली. काही दिवसांपूर्वी, मी माझ्या मुलाच्या उपचारासाठी झाशीला असताना सुखवतीने संधी साधून घरातून दागिने आणि सुमारे ४०,००० रुपये रोख चोरले. त्यानंतर ती प्रियकर अमरसोबत पळून गेली..Pakistan Travel: पाकिस्तानात प्रवास करण्याची परवानगी, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, पण कुणासाठी? जाणून घ्या....माझ्या सुनांनी मला याबद्दल माहिती दिली. आम्ही सगळेच हादरलो आहोत. आमचे स्वतःचे नाणे बनावट निघेल याची आम्हाला कल्पना नव्हती. आमची सामाजिक प्रतिष्ठा ढासळली आहे. त्याशिवाय ती घरातून सर्वच घेऊन पळून गेली आहे. ४०,००० रुपये रोख आणि केवळ तिचे स्वतःचे दागिनेच नाही तर सुनेचेही नेले आहेत. तिचा पती आणि कुटुंबाच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. सुखवती आणि अमरचा शोध सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.