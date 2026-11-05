निवडणूक आयोग पारदर्शकपणे काम करणार, बैठकीचा अजेंडा आणि चर्चेचा तपशील होणार जाहीर; अधिकाऱ्यांच्या परदेशवारीलाही नियम

निवडणूक आयोगाने कामकाजाच्या पद्धतीत पारदर्शकता आणण्यासाठी महत्त्वाचे बदल केले आहेत. नव्या निर्णयानंतर आता आयोगाच्या बैठकांचे अजेंडे आधीच जाहीर केले जाणार आहेत. तसेच बैठकीनंतर त्यातील चर्चेचे मिनिट्सही जारी केले जातील. याआधी अशा प्रकारची प्रक्रिया राबवली जात नव्हती. त्यामुळे आयोगाच्या बैठकांमध्ये कोणत्या विषयांवर चर्चा होणार आहे आणि त्यात कोणते निर्णय घेतले जात आहेत याची माहिती सहज मिळणार आहे..आयोगातील अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्याबाबतही नियम बदलण्यात आला आहे. यापुढे आयोगात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना परदेशात जाण्यासाठी आयोगाची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. याआधी अशा दौऱ्यांसाठी स्वतंत्र मंजुरी घेण्याची अट नव्हती. आता मात्र परदेश दौऱ्यापूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल..पराभवानंतर ट्रम्प यांचा भारताला धक्का; 9 कंपन्यावर घातली बंदी; व्यावसायिक दाम्पत्य टार्गेटवर.नवीन आयटी मॉड्यूलच्या मंजुरीबाबतही बदल केला आहे. कोणतेही नवीन आयटी मॉड्यूल थेट आयोगासमोर मांडले जाणार नाही. त्याआधी ते एका समितीकडे पाठवले जाईल. समितीकडून तपासणी झाल्यानंतरच हा प्रस्ताव निवडणूक आयोगासमोर ठेवला जाईल. याआधी आयटी मॉड्यूलचा मुद्दा मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांच्यातील वादाचे कारण ठरला होता. त्यामुळे या प्रक्रियेत बदल करण्यात आला आहे..दरम्यान एसआयआरच्या प्रक्रियेतही एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. ज्या राज्यांमध्ये सध्या एसआयआरची प्रक्रिया सुरू आहे त्या सर्व राज्यांमधील ऑनलाइन अर्जातून घोषणा पत्राचा पर्याय हटवण्यात आला आहे. आता हे घोषणा पत्र ऑनलाइन अर्जात नसेल. त्याऐवजी त्यासाठी स्वतंत्र घोषणा पत्र जारी करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.