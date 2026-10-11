Election Commission of India : ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीदरम्यान निवडणूक आयोगात मोठे फेरबदल; मतदारयादी विभागातील अधिकाऱ्यांची बदली

Gyanesh Kumar Resignation Demand : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून आंदोलन सुरू असतानाच भारतीय निवडणूक आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमुळे चर्चेला उधाण आले आहे. राजस्थान संवर्गातील २०१० च्या तुकडीचे आयएएस अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित यांची उपनिवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. यापूर्वी या पदावर असलेल्या संजय कुमार यांना मुदतीपूर्वी मूळ संवर्गात परत पाठविण्यात आले होते. त्यामुळे आयोगातील या बदलांकडे लक्ष वेधले जात आहे..केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने शनिवारी राजपुरोहित यांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार, त्यांची एप्रिल २०३० पर्यंत या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. राजपुरोहित हे मे २०२६ पासून संरक्षण मंत्रालयाच्या संरक्षण उत्पादन विभागात संयुक्त सचिव म्हणून कार्यरत होते..संजय कुमार यांनी ऑगस्ट २०२४ ते ऑगस्ट २०२६ या काळात उपनिवडणूक आयुक्त म्हणून काम पाहिले. त्यांच्याकडे निवडणूक आयोगाच्या मतदारयादी आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाची जबाबदारी होती. जून २०२५ मध्ये देशभरात मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची (एसआयआर) प्रक्रिया सुरू करण्यासंदर्भातील आयोगाच्या आदेशावरही त्यांनी स्वाक्षरी केली होती. ऑगस्टमध्ये त्यांना मुदतीपूर्वी मूळ संवर्गात परत पाठवून दिल्ली सरकारमध्ये नियुक्त करण्यात आले..CJP Protest: दिल्लीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर रविवारीही कोर्ट चालूच राहणार! सर्वोच्च न्यायालयात उद्या विशेष सुनावणी.‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, आयोगाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या कामकाजावरून निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी अंतर्गत पत्रव्यवहारात मुद्दे उपस्थित केले होते. जुलैमध्ये संजय कुमार यांच्याकडून माहिती तंत्रज्ञान विभागाची जबाबदारी काढून घेण्याच्या निर्णयावरही त्यांनी आक्षेप नोंदविल्याचे वृत्तात म्हटले होते.दरम्यान, ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोगातील या नियुक्त्या आणि प्रशासकीय बदल चर्चेचा विषय ठरत आहेत. मात्र, या नियुक्त्यांचा आंदोलनाशी थेट संबंध असल्याचे स्पष्ट करणारी माहिती समोर आलेली नाही.केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्याही नियुक्त्यांना मंजुरी दिली आहे. विवेक खरे यांची राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या (एनटीए) संयुक्त सचिवपदी, तर वर्णाली डेका यांची राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या संयुक्त सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.