राम ने यादव को मारा, वडील मूर्खचंद... मतदार यादीत विचित्र नावं; मतदानाच्या एक दिवस आधी उघड, चौकशीचे आदेश

Voter List Controversy: पदवीधर निवडणुकीच्या मतदानाला एक दिवस बाकी असताना मतदार यादीतला गोंधळ उघड झाला आहे. उत्तर प्रदेशात इलाहाबाद झाशी पदवीधर मतदारसंघाच्या मतदार यादीतील विचित्र नावं आणि पत्त्यांचे फोटो आता सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. या प्रकरणी निवडणूक आयोगाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. काहींची नावे रामने यादव को मारा, मूर्खचंद अशी असल्याचे दावे केले जात आहेत..इलाहाबाद झाशी पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक होत असून शुक्रवारी यासाठी मतदान होणार आहे. मतदार यादीत काही नावं विचित्र आहेत. सोशल मीडियावर याचे फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल झाले आहेत. मात्र मतदार यादीत अशीच नावे आहेत का याची पडताळणी करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, या प्रकरणी निवडणूक आयोगाकडून मध्यरात्रीनंतर कारवाई करण्यात आलीय..विमा नसलेल्या गाडीच्या अपघातानंतर नुकसानभरपाई का देत नाही? सुप्रीम कोर्टाचा केंद्र सरकारला योजनेवरून सवाल.निवडणूक अधिकारी असलेल्या विभागीय आयुक्तांनी मतदार यादीतील नावांच्या घोळाबाबतचा अहवाल मागवला आहे. गुरुवारी दुपारपर्यंत हा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मतदार यादीत असलेली कथित बोगस आणि डुप्लिकेट नावं वगळण्याबाबतही भाजपने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली आहे. काहींचे वय तर काहीजण अपात्र असल्याचं भाजपने म्हटलंय..भाजपने दावा केला की या मतदारसंघातील विविध जिल्ह्यांमध्ये एकाच मतदाराची नावं दोनदा नोंद झालीय. प्रयागराजमध्ये सर्वाधिक डुप्लिकेट नोंदी आहेत. या तक्रारींचीही चौकशी करण्याची मागणी भाजपने केली आहे..उत्तर प्रदेशातील ११ विधान परिषद शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या जागांसाठी मतदान होणार आहे. मतदानाच्या काही तास आधी मतदार यादीतील या कथित गोंधळामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एकापेक्षा जास्त ठिकाणी मतदान केल्यास संबंधित व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.