देश

1xBet Case: युवराज सिंग, उर्वशी रौतेला, सोनू सूदसह अनेक सेलिब्रिटींची कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती जप्त; ईडीची मोठी कारवाई, कारण काय?

1xBet Case Celebrity Seized Asset: १ एक्स बेटिंग अ‍ॅप प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने मोठी कारवाई केली आहे. ईडीने सेलिब्रिटींची कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे.
1xBet Case Celebrity Seized Asset

1xBet Case Celebrity Seized Asset

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बेकायदेशीर बेटिंग अ‍ॅप (१x बेट) प्रकरणात मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईचा एक भाग म्हणून अनेक चित्रपट तारे आणि माजी क्रिकेटपटूंच्या कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. ज्यांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे त्यात अभिनेत्री उर्वशी रौतेला, अभिनेता सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती, माजी भारतीय क्रिकेटपटू युवराज सिंग, रोहिण उथप्पा, अंकुश हजारा आणि नेहा शर्मा यांचा समावेश आहे.

Loading content, please wait...
Yuvraj Singh
sonu sood
Betting
Enforcement Directorate
ED
urvashi rautela
ED Action
ED news
illegal betting apps

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com