1xBet Case: युवराज सिंग, उर्वशी रौतेला, सोनू सूदसह अनेक सेलिब्रिटींची कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती जप्त; ईडीची मोठी कारवाई, कारण काय?

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बेकायदेशीर बेटिंग अॅप (१x बेट) प्रकरणात मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईचा एक भाग म्हणून अनेक चित्रपट तारे आणि माजी क्रिकेटपटूंच्या कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. ज्यांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे त्यात अभिनेत्री उर्वशी रौतेला, अभिनेता सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती, माजी भारतीय क्रिकेटपटू युवराज सिंग, रोहिण उथप्पा, अंकुश हजारा आणि नेहा शर्मा यांचा समावेश आहे. .बऱ्याच काळापासून त्यांची नावे बेकायदेशीर बेटिंग अॅप्सच्या जाहिरातीशी जोडली जात आहेत. आता त्यांच्या अडचणी वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, युवराज सिंगची ₹२.५ कोटी (अंदाजे $१.२६ अब्ज) किमतीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. रॉबिन उथप्पा यांच्या ₹८.२६ लाख (अंदाजे $१.२६ अब्ज), सोनू सूद यांच्या ₹८.२६ लाख (अंदाजे $१.२६ अब्ज), उर्वशी रौतेला यांच्या ₹८.२६ लाख (अंदाजे $२.०२ अब्ज), मिमी चक्रवर्ती यांच्या ₹१ कोटी (अंदाजे $१.५९ अब्ज), अंकुश हजारा यांच्या ₹४.७२ दशलक्ष (अंदाजे $४.७२ अब्ज) आणि नेहा शर्मा यांच्या ₹१.२६ कोटी (अंदाजे $१.२६ अब्ज) किमतीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. .Canada PR Without Job: कधी कॅनडात काम केले नाही? तरीही PR मिळू शकते; जाणून घ्या कसे.आजच्या ईडीच्या कारवाईत जप्त केलेल्या मालमत्तेची एकूण किंमत ₹७.९३ कोटी (अंदाजे $१.२६ अब्ज) आहे. यापूर्वी, याच प्रकरणात, ईडीने शिखर धवनची ₹४.५५ कोटी आणि सुरेश रैनाची ₹६.६४ कोटींची मालमत्ता जप्त केली होती. आता, ईडीने पुन्हा कारवाई केली आहे. आतापर्यंत ईडीने १x बेट प्रकरणात ₹१९.०७ कोटींची मालमत्ता जप्त केली आहे. या सर्व स्टार्सवर या बेकायदेशीर बेटिंग अॅपचा प्रचार करण्यात सहभागी असल्याचा आरोप आहे..१x बेटिंग अॅप प्रकरण बऱ्याच काळापासून सुरू आहे. इतर अनेक बेटिंग अॅप्सवर लोकांची आणि गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. ईडी या अॅप्समध्ये सहभागी असल्याचा आरोप असलेल्या सेलिब्रिटींची चौकशी करत असल्याच्या बातम्या सतत येत आहेत. यापूर्वी, ईडीने सुरेश रैना, युवराज सिंग, सोनू सूद आणि इतर अनेक स्टार्सची तासन्तास चौकशी केली होती. आता एका मोठ्या कारवाईत स्टार्सच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. .PM Modi: ओमानमध्ये मोदींचं स्वागत बघून मुस्लिम जग हादरलं! पाकिस्तानी एक्सपर्टचा संताप, ''भारताकडे एवढं लक्ष...''.तपास अजूनही सुरू आहे. या प्रकरणात आणखी काय माहिती समोर येते हे पाहणे बाकी आहे. ईडीच्या तपासात असे दिसून आले की 1xBet आणि त्याचे इतर ब्रँड, जसे की 1xBat आणि स्पोर्टिंग लाइन्स, भारतात परवानगीशिवाय ऑनलाइन बेटिंग आणि जुगार चालवत होते. तपासात असेही आढळून आले की या स्टार्सनी परदेशी कंपन्यांसोबत जाहिरातींचे करार केले होते आणि सोशल मीडियाद्वारे त्यांचा प्रचार केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.