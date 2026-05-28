Enforcement Directorate: EDची ताकद वाढणार! १२०० पेक्षा जास्त पदांवर होणार भरती, जागांमध्ये मोठी वाढ; केंद्र सरकारचा निर्णय

नवी दिल्ली: आर्थिक गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) मनुष्यबळात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या तपास यंत्रणेसाठी १, २०० हून अधिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. .वित्त मंत्रालयाने १५ वर्षांनंतर या विभागाच्या पुनर्रचनेला मंजुरी दिली असून, यामुळे 'ईडी'ची एकूण कर्मचारी संख्या २, ०२९ वरून ३, २५६ वर पोहोचणार आहे. ही ६० टक्क्यांहून अधिक वाढ असल्याचे सूत्रांनी सांगितले..'ईडी'च्या कार्यकारी, कायदेशीर आणि न्यायनिर्णयन अशा सहा विभागांमधील एकूण १, २२७ जागा वाढविण्यात आल्या आहेत. यामध्ये ८०३ साहाय्यक सक्तवसुली अधिकारी, ६०६ सक्तवसुली अधिकारी आणि ५३१ साहाय्यक संचालक पदांचा समावेश आहे. यापूर्वी २०११ मध्ये 'ईडी'ची अशा प्रकारे पुनर्रचना करण्यात आली होती..गेल्या काही वर्षात सायबर गुन्हे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित गुंतागुंतीच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात 'ईडी'ने आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) २, ८९२ छापे घातले होते.