Engineers Day: देशी जुगाडाचे व्हिडिओ केले व्हायरल

नवी दिल्ली: सोशल मीडियावर देशी जुगाडाचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. अभियंता दिवसाच्या (Engineers Day) च्या निमित्ताने उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांनी आपल्या ट्विटर हँडलवरून काही देशी जुगाडचे व्हिडिओ व्हायरल केले आहेत.

Video: क्रूरतेचा कळस; कुत्र्याला पुलावरुन खाली फेकले

भारतातील पहिले अभियंते भारतरत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांच्या स्मरणार्थ 15 सप्टेंबर हा दिवस भारतात अभियंता दिवस म्हणून साजरा केला जातो. देशातील सर्वात नामवंत असे अभियंता, धरणांचे निर्माता, राजकारणी अर्थतज्ज्ञांपैकी ते एक होते. म्हैसूरमधील राजा सागर धरणाचे बांधकाम आणि पूर संरक्षण यंत्रणा यासाठी त्यांना 1955 मध्ये भारतरत्नाने सन्मानित करण्यात आले होते. अभियांत्रिकी म्हणजे खूपच कठीण आहे, असे समजले जाते. पण, अनेकजण अभियांत्रिकीचे शिक्षण न घेताही बुद्धिमता आणि कौशल्याच्या आधारे देशी जुगाड शोधून काढताना दिसतात. अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. आनंद महिंद्रा काही व्हिडिओ शेअर केले आहेत.

युवतीचा काळजाचा ठोका चुकवणारा व्हिडिओ व्हायरल

दुचाकीचा वापर करून मक्याच्या कणसांपासून मक्याची दाणे वेगळी केली जातात, असे या व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळते. शेतकऱ्यांच्या कल्पकदृष्टीचे हे उदाहरण आहे, असे आनंद महिंद्रा यांनी म्हटले आहे.

I constantly receive clips showing how creatively our farming communities turn bikes & tractor into multi-tasking machines. Here’s one application I never would have dreamed of. Maybe @continentaltire should have a special brand named ‘Corntinental?’ pic.twitter.com/rMj6rowA3L — anand mahindra (@anandmahindra) August 27, 2020

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एका व्हिडिओत एका दारूच्या दुकानातील वितरण व्यवस्था दाखवण्यात आली आहे. यात दुकानाच्या खिडकीतून एक लांब पाईप लावण्यात आला आहे. ज्याद्वारे ग्राहकांना एक प्लॅस्टिकची कापलेली बाटली सोडली जाते त्यात पैसे ठेवल्यानंतर ही बाटली परत ओढली जाते आणि त्यानुसार मग दारूची बाटली पाठविली जाते.

This clip’s been circulating for a bit. Clever,but crude,so it points to an opportunity for aesthetic ‘contactless’ storefront design. The future is Bluetooth-enabled shelf-browsing+chute-enabled cash exchange & delivery to your waiting hands/car. @PininfarinaSpA @tech_mahindra pic.twitter.com/gGF2jUYs7l — anand mahindra (@anandmahindra) June 14, 2020

या व्हिडिओत एक दरवाजा बंद करण्यासाठी एका पाण्याने भरलेल्या बाटलीचा वापर करण्यात आला आहे. ही बाटली दरवाजावर टांगण्यात आली आहे. दरवाजा उघडल्यानंतर बाटलीच्या वजनाने तो आपोआप बंद होत असल्याचे पाहायला मिळते.