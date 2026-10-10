Teacher Viral Video: मस्ती भोवली! विद्यार्थ्याच्या डोक्याला बनवले 'तबला'; व्हिडिओ व्हायरल होताच शिक्षकावर कारवाईचा हातोडा

उत्तर प्रदेश :उत्तर प्रदेशातील इटावा जिल्ह्यातील एका सरकारी शाळेतील शिक्षकाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर शिक्षण विभागाने कारवाई केली आहे. वर्गखोलीत बसलेल्या एका विद्यार्थ्याच्या टक्कल असलेल्या डोक्यावर तबला वाजवल्याप्रमाणे थापा मारल्याचा आरोप शिक्षक दिनेश माथूर यांच्यावर आहे. या प्रकरणी त्यांना निलंबित करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे..विद्यार्थ्याच्या डोक्यावर तबल्यासारख्या थापासोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये दिनेश माथूर हे वर्गातील एका विद्यार्थ्याच्या डोक्यावर दोन्ही हातांनी थापा मारताना दिसत आहेत. वर्गातील इतर विद्यार्थीही यावेळी उपस्थित होते. शिक्षकाच्या या वर्तनावर सोशल मीडियावरून नाराजी व्यक्त करण्यात आली. विद्यार्थ्यांचा सन्मान राखणे आणि त्यांना सुरक्षित वातावरणात शिक्षण देणे ही शिक्षकांची जबाबदारी असताना अशा प्रकारचे वर्तन अयोग्य असल्याची प्रतिक्रिया अनेकांनी दिली..शिक्षकानेच सोशल मीडियावर पोस्ट केला व्हिडिओमिळालेल्या माहितीनुसार, दिनेश माथूर यांनी हा व्हिडिओ स्वतःच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर पोस्ट केला होता. त्यानंतर व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर शेअर झाला. अनेक वापरकर्त्यांनी या प्रकारावर टीका करत शिक्षण विभागाने कारवाई करण्याची मागणी केली..शिक्षण विभागाकडून निलंबनाची कारवाईव्हिडिओची दखल घेत इटावा येथील बेसिक शिक्षण विभागाने शिक्षकाविरोधात कारवाई केली. दिनेश माथूर यांना निलंबित करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या प्रकरणातील पुढील विभागीय कारवाईबाबत अधिकृत तपशील स्वतंत्रपणे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे..सोशल मीडियावर संतापया घटनेनंतर सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी शिक्षकाच्या वर्तनावर टीका केली. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचा सन्मान आणि सुरक्षितता यांना प्राधान्य दिले पाहिजे, अशी भूमिका अनेकांनी मांडली. शिक्षकांकडूनच विद्यार्थ्यांची अशा प्रकारे थट्टा होत असल्यास त्याचा मुलांच्या मनावर काय परिणाम होऊ शकतो, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.