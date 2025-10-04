26/11च्या दहशतवाद्यांशी लढलेला NSG कमांडो कुख्यात गांजा तस्कर; ATSला २ महिने गुंगारा, 'गांजनेय' मोहिम राबवत अटक

मुंबईवर झालेल्या 26/11च्या दहशतवादी हल्ल्यावेळी दहशतवाद्यांविरोधात लढणाऱ्या एनएसजी कमांडोला अंमली पदार्थ तस्करी प्रकरणी अटक करण्यात आलीय. एकेकाळी दहशतवाद्यांशी लढणारा कमांडो अंमली पदार्थ तस्करीकडे वळल्याच्या घटनेमुळे आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. राजस्थान एटीएस आणि एएनटीएफने केलेल्या संयुक्त कारवाईत कुख्यात ड्रग्ज तस्कर आणि माजी एनएसजी कमांडो बजरंग सिंह याला रतनगढमधून अटक करण्यात आली. दहशतवाद विरोधी पथक आणि अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने संयुक्त कारवाईत माजी एनएसजी कमांडो बजरंग सिंहला ताब्यात घेतलं. .बजरंग सिंह हा एनएसजी कमांडो म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर अंमली पदार्थ तस्करीकडे वळला. ड्रग्ज तस्करीच्या विश्वात त्याचं नाव कुख्यात आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून राजस्थान एटीएस आणि एएनटीएफ त्याच्या मागावर होतं. ऑपरेशन गांजनेय अंतर्गत बजरंग सिंहला पकडण्यात आलं. तो मूळचा सीकर जिल्ह्यातल्या फतेहपूर शेखावाटी इथला आहे. बजरंग सिंहची अटक ही एखाद्या चित्रपटाच्या कथानकाला लाजवेल अशी आहे..स्विमिंग पूलमध्ये डान्स प्रॅक्टिस, बिअर पाजून ३२ वर्षीय डान्सर तरुणीवर अत्याचार; २२ वर्षीय तरुणाला अटक.बजरंग सिंह हा त्याच्यासोबत नेहमी एक उडिया कूक ठेवायचा. एटीएसच्या पथकानं त्याच्या कूकच्या नातेवाईकांना गाठलं. बजरंगला ते शत्रूच मानत होते. त्यांच्याकडून बजरंगचा ठावठिकाणा मिळाला. शेवटी रतनगढमध्ये एका दुचाकीवरून जाताना बजरंज एटीएस आणि एएनटीएफच्या टीमला दिसला. त्यानंतर बजरंगला घेरून ताब्यात घेण्यात आला. तेलंगना आणि ओडिशाहून गांजा घेऊन तो राजस्थानला नेत असे. त्याला पकडण्यासाठी जी मोहिम राबवली गेली त्याला गांजनेय असं नाव दिलं होतं..दहावीनंतर शिक्षण सोडलेला बजरंग शरिरयष्टीच्या जोरावर बीएसएफमध्ये भरती झाला होता. पंजाब, आसाम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थानमध्ये सीमा सुरक्षा दलात त्यानं काम केलं. नक्षलवाद्यांविरोधातील मोहिमेत तो सहभागी होता. त्याचा फिटनेस आणि धासस पाहून एनएसजीमध्ये निवडलं गेलं. सात वर्षे तो एनएसजीमध्ये होता. २००८मध्ये मुंबई हल्यावेळी तो दहशतवाद्यांविरोधात कारवाईत सहभागी झाला होता. मात्र २०२१मध्ये निवृत्त झाल्यानंतर तो वाममार्गाला लागला..निवृत्तीनंतर गावी परतलेल्या बजरंगने राजकारणात नशीब अजमावलं होतं. पत्नीला सरपंचपदाची निवडणूक लढवायला लावली. त्यात पराभव झाला. दरम्यान तो गुन्हेगारांच्या संपर्कात आला आणि अंमली पदार्थ तस्करी सुरू केली. बजरंग सिंह तेलंगना, ओडिशातून राजस्थानला गांजा आणायचा. क्विंटलमध्ये तो गांजा तस्करी करायचा. २०२३मध्येही त्याला २ क्विंटल गांजा तस्करी प्रकरणी अटक झाली होती..बजरंग मोबाईल वापरत नसे. ओळख लपवण्यात त्याचा हातखंडा होता. त्याच्या शत्रूकडून पोलिसांनी बरीच माहिती मिळवली होती. एक ओडिशाचा विश्वासू कूक नेहमी सोबत ठेवायचा हे पोलिसांना समजलं. त्या कूकच्या माध्यातून पोलीस बजरंगपर्यंत पोहोचले. बजरंगला अटक झाल्यानंतर अनेक नवे खुलासे होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.