ताजमहाल पर्यटकांसाठी खुला होणार? आग्राच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशात काय म्हटलंय?

नवी दिल्ली : सध्या कोरोनामुळे देशातील सर्व पर्यटनस्थळे बंद आहेत. याकाळात भारतातील पर्यटन क्षेत्र पुर्णपणे कोसळले आहे. भारतात पर्यटनावर बरेच जण अवलंबून आहेत. आज या क्षेत्रातील अनेकजणांवर जगायचे कसे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अनेक व्यावसायिकांचे कार्यालयीन खर्च, रद्द झालेल्या सहलींमुळे झालेले नुकसान, विमान कंपन्या आणि अन्य ठिकाणी अडकून पडलेले पैसे, यांमुळे मोठे नुकसान झाले आहे. परिणामी, काही पर्यटन क्षेत्रातील कंपन्यांना नाईलाजाने कामगार कपात करावी लागली आहे.

दरम्यान, उत्तर प्रदेशमधून एक चांगली बातमी आली आहे. उत्तर प्रदेशातील आग्रा जिल्ह्यातील ताजमहाल आणि आग्रा किल्ला वगळता इतर सर्व स्मारके 'बफर झोन'च्या यादीतून वगळण्यात आली आहेत. यामुळे आता आग्रा जिल्ह्यातील ताजमहाल आणि आग्रा किल्ला सोडून बाकी सर्व पर्यटनस्थळे पर्यटकांसाठी खुली होणार आहेत. आता ही सर्व स्थळे १ सप्टेंबरपासून पुन्हा नियोजित वेळेनुसार सुरू होणार आहेत, अशी माहिती आग्रा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. ही सर्व ठिकाणे सुट्टीचा एक दिवस वगळता आठवडाभर उघडी राहतील. पर्यटनस्थळी गेल्यावर पर्यटाकांना मास्क घालणे आणि सोशल डिस्टंसिंगचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे.

All monuments, except Taj Mahal and Agra Fort, have been excluded from the list of 'Buffer Zones'; they will be re-opened for visitors from 1st September, as per their scheduled timings: District Magistrate, Agra pic.twitter.com/ltdrPxsQKe

