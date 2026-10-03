Boiler Explosion: फार्मा कंपनीत बॉयलरचा स्फोट, ५ कामगारांचा होरपळून मृत्यू, १० जण गंभीर जखमी; अनेक कामगार अडकल्याची भीती

आंध्र प्रदेशातील तिरुपतीजवळ भीषण दुर्घटना घडली आहे. एका कारखान्यात बॉयलरचा स्फोट झाल्यामुळे ५ हुन अधिक कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून १० हून अधिक कामगार गंभीररीत्या जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, आंध्र प्रदेशातील तिरुपतीजवळ सत्यवेडू मंडलातील 'श्री सिटी' येथील एका 'टिल हेल्थकेअर' या खाजगी कारखान्यात ही घटना घडली. काल रात्रीचं सुमारास या कारखान्यात कर्मचारी नेहमीप्रमाणे काम करत असताना अचानक बॉयलरचा स्फोट झाला. बॉयलरचा स्फोट झाल्याने कंपनीत आग लागली असून यामध्ये ५ कामगारांचा होरपळून मृत्यू झाला, तर अनेक जखमी झाले..Mumbai News: ठाणे-बेलापूर मार्गावर चार रात्री वाहतूक बंद, काय असतील पर्यायी मार्ग?.दरम्यान, या स्फोटाचा आवाज इतका भीषण होता की ज्यामुळे कामगारांमध्ये घबराट पसरली. घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी बचाव पथकांनी तातडीने धाव घेत मदत आणि बचाव कार्य सुरू केले. या बचावकार्यात आत अडकलेल्यांचा शोध घेऊन त्यांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न करण्यात आले..Mumbai Bengaluru Special Train : प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! दसरा, दिवाळी आणि छठ पूजेनिमित्त मध्य रेल्वेची विशेष गाडी जाहीर; पाहा वेळापत्रक.तथापि, या अपघात १० हून अधिक कामगार गंभीर जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे, तर जीवितहानीबाबत अद्याप समोर नाही. तसेच, कारखान्यातील नुकसानीची व्याप्ती किती आहे आणि स्फोट व त्यानंतर लागलेल्या आगीचा किती कामगारांना फटका बसला आहे, हे देखील अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र जखमींना मदत करण्यासाठी आणि आवारात आणखी काही कामगार अडकले आहेत का, हे तपासण्यासाठी बचाव पथकांचे कार्य घटनास्थळी सुरू होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.