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Boiler Explosion: फार्मा कंपनीत बॉयलरचा स्फोट, ५ कामगारांचा होरपळून मृत्यू, १० जण गंभीर जखमी; अनेक कामगार अडकल्याची भीती

Tirupati Boiler Explosion: फार्मा कंपनीत बॉयलरचा स्फोट झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेत ५ कामगारांचा मृत्यू झाला असून १० जण गंभीर जखमी झाल्याची माहिती आहे.
Tirupati Boiler Explosion

Tirupati Boiler Explosion

ESakal

Mansi Khambe
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आंध्र प्रदेशातील तिरुपतीजवळ भीषण दुर्घटना घडली आहे. एका कारखान्यात बॉयलरचा स्फोट झाल्यामुळे ५ हुन अधिक कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून १० हून अधिक कामगार गंभीररीत्या जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

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