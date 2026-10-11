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विराट कोहलीवर पाच कोटींचा आरोप करणाऱ्या फलाहारी महाराजांनी मागितली माफी, म्हणाले...

Falhari Maharaj Apologizes to Premanand Maharaj : प्रेमानंद महाराज हे आपल्यासाठीही पूजनीय असून, आपल्या बोलण्यामुळे त्यांचं मन दुखावलं असेल, तर आपण क्षमा मागत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
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Shubham Banubakode
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प्रेमानंद महाराज आणि क्रिकेटपटू विराट कोहली यांच्याबाबत वादग्रस्त वक्तव्य करणारे दिनेश शर्मा ऊर्फ फलाहारी महाराज यांनी आपल्या विधानांबद्दल माफी मागितली आहे. प्रेमानंद महाराज हे आपल्यासाठीही पूजनीय असून, आपल्या बोलण्यामुळे त्यांचं मन दुखावलं असेल, तर आपण क्षमा मागत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

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Virat kohli
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