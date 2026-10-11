विराट कोहलीवर पाच कोटींचा आरोप करणाऱ्या फलाहारी महाराजांनी मागितली माफी, म्हणाले...

प्रेमानंद महाराज आणि क्रिकेटपटू विराट कोहली यांच्याबाबत वादग्रस्त वक्तव्य करणारे दिनेश शर्मा ऊर्फ फलाहारी महाराज यांनी आपल्या विधानांबद्दल माफी मागितली आहे. प्रेमानंद महाराज हे आपल्यासाठीही पूजनीय असून, आपल्या बोलण्यामुळे त्यांचं मन दुखावलं असेल, तर आपण क्षमा मागत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे..श्रीकृष्ण जन्मभूमी संघर्ष न्यासाचे अध्यक्ष असलेल्या फलाहारी महाराज यांनी एक व्हिडिओ जारी करून आपली भूमिका स्पष्ट केली. संत समाजाच्या अलीकडील बैठकीत आपल्याकडून चूक झाल्याचं मान्य करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. प्रेमानंद महाराज यांच्याबद्दल आपण आजवर चुकीचं काही बोललो नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं..VIRAT KOHLI RCB CAPTAINCY: विराट कोहलीला कॅप्टन्सीवरून हटवून मला कर्णधार करणार होते! पार्थिव पटेलचा RCB बाबत मोठा दावा.विराट कोहलीबाबतच्या वक्तव्यावर खेद व्यक्त करत त्यांनी प्रेमानंद महाराज यांच्या चरणी क्षमा मागितली. तसंच, त्यांच्या साधकांची आणि अनुयायांचीही माफी मागितली. कोणत्याही संताचं मन दुखावण्याचा आपला हेतू नव्हता, असं सांगत त्यांनी संत समाजाने आपल्याला आशीर्वाद देत राहावं, अशी विनंती केली..फलाहारी महाराज यांनी यापूर्वी विराट कोहली यांना पाच कोटी रुपये देऊन प्रेमानंद महाराज यांच्या आश्रमात बोलावण्यात आल्याचा दावा केला होता. मात्र, विराट कोहली यांच्या प्रवक्त्याने अधिकृत निवेदन जारी करत हा दावा निराधार आणि तथ्यात्मकदृष्ट्या चुकीचा असल्याचं स्पष्ट केलं होतं..Virat Kohali: विराटची बॅट पुन्हा तळपली, अणखी एक रेकॉर्ड नजरेत!.याशिवाय, प्रेमानंद महाराज यांच्या आश्रमात खरे आणि बनावट संत असे दोन गट तयार झाल्याचा आरोपही फलाहारी महाराज यांनी केला होता. काही जण जमीन आणि मालमत्तेचे व्यवहार करत असल्याचा तसेच सुमारे १५ आश्रमांवर कब्जा केल्याचा दावा त्यांनी केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.