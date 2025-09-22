VIDEO VIRAL : कुटुंबाने AC कोचमधल्या ३ चादरी चोरल्या, TCने प्लॅटफॉर्मवर पकडताच म्हणे, चुकून बॅगेत राहिल्या

Viral Video: ट्रेनमध्ये सोयीसुविधा नसल्याची तक्रार नेहमीच प्रवाशांकडून केली जाते. सीट कव्हर खराब झालेले असतात, स्वच्छता नसते, पाण्याचे नळ नादुरुस्त असतात अशा एक ना अनेक तक्रारी असतात. दरम्यान, आता एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ट्रेनच्या एसी कोचमधून प्रवास करणाऱ्या एका कुटुंबाने चक्क ३ चादरी चोरी केल्या. कुटुंब प्लॅटफॉर्मवर उतरताच तिकिट तपासनीसाने त्यांना पकडल्यानंतर हा सगळा प्रकार समोर आला. धक्कादायक बाब म्हणजे कुटुंबाने चादरी चोरी केल्या हे मान्य केलं नाही, याऊलट तिकीट तपासनीसालाच बडबडायला लागले. .ठाणे मेट्रोचं काम रखडलं अन् खर्चही वाढला, शिंदेंसोबत आज संपूर्ण उद्घाटनाचा मुहूर्त हुकला; फडणवीसांनी कोणावर फोडलं खापर?.पुरुषोत्तम एक्सप्रेसमध्ये ही घटना घडलीय. नेमकं कोणत्या स्टेशनवर हा व्हिडीओ शूट केला गेला याची माहिती समजू शकली नाही. मात्र व्हिडीओमध्ये संबंधित कुटुंबिय तीर्थयात्रेसाठी निघालं होतं. त्यांना प्लॅटफॉर्मवरून बाहेर जाण्याआधी टीसीने तपासणी केली. तेव्हा त्यांच्या बॅगेत ३ चादरी सापडल्या..कुटुंब एसी कोचमधून प्रवास करत होतं. एसी कोचमध्ये प्रवाशांना या चादरी दिल्या जातात. कुटुंबाने ट्रेनमधून उतरत असताना त्या चादरी बॅगेत घातल्या आणि उतरले. प्लॅटफॉर्मवर जेव्हा टीसीने अडवलं तेव्हा टीसीसोबतच हुज्जत घालायला सुरुवात केली..बापरे! 25 मिनिटांसाठी कोट्यवधींचा खर्च, पुण्यात PM मोदींच्या वाढदिनी ड्रोन शोसाठी पैशांची उधळपट्टी; वसंत मोरेंची टीका.टीसीने या प्रकरणी कुटुंबाला ७८० रुपये दंड भरावा लागेल असं सांगितलं. दंड न भरल्यास तुमच्यावर पोलीस कारवाई करण्यात येईल असा इशारा दिला. यानंतर मात्र चुकून चादरी बॅगेत ठेवल्या असं म्हणत ३ चादरी बाहेर काढल्या..सोशल मीडियावर या घटनेचा व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल झाला आहे. एसी कोचमधून प्रवास करण्याचा अनुभव चांगला असतो पण या कुटुंबाचं लक्ष चादरींवर होतं अशा शब्दात काही युजर्सनी टीका केलीय. अशा लोकांनी चांगल्या सोयी सुविधांची काय अपेक्षा करायची असंही काहींनी म्हटलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.