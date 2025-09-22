ठाणे मेट्रोचं काम रखडलं अन् खर्चही वाढला, शिंदेंसोबत आज संपूर्ण उद्घाटनाचा मुहूर्त हुकला; फडणवीसांनी कोणावर फोडलं खापर?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत मेट्रो ४ आणि ४-अ वरील मेट्रोची ट्रायल घेण्यात आली. वडाळा, घाटकोपर, मुलुंड, कासरवडवली, गायमुख या महत्त्वाच्या मार्गातील मेट्रोचा पहिला टप्पा ठाणेकरांसाठी महत्त्वाचा आहे. ३५ किमी इतकी लांबीच्या या टप्प्यात ३२ स्थानकं यात आहेत. यासाठी १६ हजार कोटींचा खर्च करण्यात आलाय. दैनंदिन प्रवासी संख्या १३ लाख ४३ हजार इतकी असेल अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केली..फडणवीस पुढे म्हणाले की, मेट्रोंच्या डेपोसाठी भरपूर जागा उपलब्ध करून दिल्याने सगळ्यांचा डेपो तयार होईल. ठाणे मेट्रो ८ डब्यांची मेट्रो असेल. पूर्व, पश्चिम उपनगरे आणि मु्ंबई-ठाणे शहर यांना जोडणारा हा मार्ग होणार आहे. मेट्रोचा ११ वा मार्ग जो वडाळ्यापासून सीएसटीला जातो तोही जोडला जाईल. यामुळे देशातला सर्वात लांब मेट्रो मार्ग होईल. ५८ किमी इतका लांब प्रवास होईल. यातून २१ लाख लोक प्रवास करू शकतील. रस्त्यावरची वाहतूकसुद्धा यामुळे नियमित होण्यास मदत होईल असंही फडणवीस म्हणाले..Mumbai-Pune Expressway: एकविरा देवीच्या दर्शनाला जाताय? वेळापत्रक पहाच! 'या' मार्गावर बंदी; पर्यायी मार्ग जारी .ठाकरेंमुळे कामाला ब्रेकमविआच्या काळात अनेक प्रोजेक्ट रखडले त्यात मेट्रोचं कामही थांबल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. मेट्रोचा टप्पा २०१९पर्यंत आम्ही बरचंस काम केलं होतं. मध्यंतरी अडीच वर्षे २०१९ला आलेल्या सरकारच्या काळात कामं थांबली. अन्यथा आम्ही आता ५८ किमीच्या टप्प्याचं उद्घाटन केलं असतं महाविकास आघाडीच्या काळात बंद पडलेल्या कामाला शिंदे मुख्यमंत्री होताच चालना मिळाली. त्यात अनेक अडचणी होत्या त्या दूर करून काम सुरू झालं. त्यामुळे आता वेगानं काम पूर्ण होत असल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं..काम रखडलं, खर्च वाढलामेट्रोचं बहुतांश काम २०२६ मध्ये पूर्ण होईल. उर्वरित काम २०२७पर्यंत पूर्ण होईल. ठाणे रिंग मेट्रोलाही केंद्र सरकारने मान्यता दिलीय. ठाण्यासाठी वाहतुकीचं चांगलं नेटवर्क तयार होतंय. पुणे, नागपूरपेक्षा ठाण्याचं काम मागे राहिलं. अडीच वर्षे काम रखडलं यामुळे खर्चही वाढला. जितका महागाईचा निर्देशांक वाढला, तेवढा खर्च वाढलाय. पण जीएसटीमुळे त्यात थोडा दिलासा मिळेल अशी आशा फडणवीस यांनी व्यक्त केली..उपमुख्यमंत्री शिंदेंचीही टीकाउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही ठाण्याला मेट्रो आणताना अनेक अडचणी आल्याचं सांगितलं. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना मेट्रोमधून ठाण्याला वगळलं होतं. तेव्हा ठाण्याचा समावेश व्हावा यासाठी आंदोलन करावं लागलं. निलंबितही व्हावं लागलं होतं. पुढे २०१४ मध्ये फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर याला चालना मिळाली..२०१४-२०१९ या काळात मेट्रोचे अनेक प्रकल्प सुरू केले आणि काहींचे लोकार्पण मोदींच्या हस्ते करण्यात आलं. मात्र मविआच्या काळात मेट्रोच्या प्रकल्पांना ब्रेक लागला. २०२२ मध्ये मी मुख्यमंत्री झाल्यावर ते काम पुन्हा सुरू झालं. एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांशी बोलून अडचणी दूर केल्या. आता फडणवीस मुख्यमंत्री आहेत आणि त्यांच्याच काळात काम पुर्णत्वास जातंय असंही शिंदे म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.