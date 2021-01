केंद्रीय कृषीमंत्री शेतकऱ्यांवर भडकले; 11 वी बैठकही तोडग्याशिवाय

नवी दिल्ली - कृषी कायद्यावरून शेतकरी आणि सरकारमधील 11 वी बैठकसुद्धा निष्फळ ठरली. या बैठकीत काहीच तोडगा न निघाल्यानं केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शेतकऱ्यांवर रागावले. ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचं पावित्र्य नष्ट झालं आहे. काही लोक याचा राजकीय फायदा घेत आहेत.

भडकलेल्या कृषीमंत्र्यांनी म्हटलं की, आम्ही सर्वात चांगला प्रस्ताव शेतकऱ्यांना दिला आहे. मात्र काही लोकांकडून आंदोलन चालवलं जात असून त्यावर तोडगा निघू नये हेच पाहिलं जात आहे. अद्याप काही मार्ग निघालेला नाही कारण आंदोलक संघटनांमध्ये शेतकऱ्यांचं हित पाहणारे नाहीत. शेतकरी संघटना सातत्यानं कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर अडून बसले आहेत. तर सरकारने अनेक पर्याय असलेले प्रस्ताव दिले आहेत.

बैठकीनंतर नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, भारत सरकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी आणि गरिबांच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे आणि राहील. विशेषत: पंजाबचे शेतकरी आणि इतर काही राज्यातील शेतकरी कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनावेळी सातत्यानं जनता आणि शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न केला गेला. याचा फायदा घेऊन चांगल्या कामाच्या विरोधात असलेले काही लोक शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकारण करत आहेत.

There are forces that want the agitation to continue and ensuring that no good comes out of it: Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar on the eleventh round of talks between farmer unions and the government pic.twitter.com/AmJVDxbZj6

