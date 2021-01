हाथी मेरे साथी! हत्तीच्या मृत्युनंतर फॉरेस्ट रेंजर ढसाढसा रडला; VIDEO VIRAL

चेन्नई - जगात प्राण्यांची आपल्या जीवापेक्षा जास्त काळजी करणारे अनेक लोक आहेत. एखाद्या प्राण्याला आपण सांभाळतो आणि अचानक त्या प्राण्याचा मृत्यू झाला तर दु:ख होतं. सोशल मीडियावर सध्या अशाच प्राणीप्रेमाचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.

तामिळनाडुमधील एक फॉरेस्ट रेंजर हत्तीच्या मृत्यूनंतर ढसाढसा रडल्याचा हा व्हिडिओ आहे. जखमी हत्तीला उपचारासाठी मृदुमलाई टायगर रिझर्व्हमध्ये आणलं होतं. त्याची देखभाल संबंधित अधिकाऱ्याने केली होती. हत्तीला वाचवण्यासाठी वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी अथक प्रयत्न केले मात्र जखमी हत्ती वाचू शकला नाही. त्याच्या मृत्यूनंतर अंत्यसंस्कारासाठी नेले जात असताना फॉरेस्ट रेंजर हत्तीच्या सोंडेला धरून कुरवाळताना दिसतो.

It’s really moving to see this tearful bid adieu to an elephant by his companion forester at Sadivayal Elephant Camp in Mudumalai Tiger Reserve, Tamil Nadu. #GreenGuards #elephants

