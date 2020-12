farmer protest live update: शेतकरी आंदोलनाला संयुक्त राष्ट्राचे समर्थन

नवी दिल्ली- तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन तीव्र होत आहे. गेल्या 8-9 दिवसांपासून हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसले आहेत. सिंधू सीमेवर शेतकऱ्यांनी प्रचंड गर्दी केल्याचं पाहायला मिळत आहे. केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यामध्ये चर्चेची पाचवी फेरी झडत आहेत, पण कृषी कायदे रद्द करण्याखेरीज अन्य काहीही मान्य नसल्याची भूमिका शेतकऱ्यांकडून घेण्यात आली आहे. दिल्लीतील विज्ञान भवनमध्ये शेतकरी प्रतिनिधी आणि केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्यामध्ये चर्चा सुरु आहे.

-- अभिनेता दिलजित दोसांज शेतकरी आंदोलनास्थळी दाखल झाला. शेतकऱ्यांना मी सलाम करतो, त्यांनी नवा इतिहास रचला आहे. त्यांचा हा इतिहास पुढील पिढीला सांगितला जाईल. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना कोणीही दुर्लक्ष करु शकत नाही, असं तो म्हणाला आहे.



- संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव एंतोनियो गुतारेस यांनी भारतात सुरु असलेल्या कृषी आंदोलनाला समर्थन दिले आहे. लोकांना शांतीपूर्ण पद्धतीने आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि प्रशासनाने त्यांना ते करु द्यायला हवं, असं संयुक्त राष्ट्राकडून म्हणण्यात आलं आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या महासचिवाचे प्रवक्ते स्टीफन दुजारिक शुक्रवारी म्हणाले की, ''लोकांना शांतीपूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. अधिकाऱ्यांनी त्यांना आंदोलन करु द्यावे.''

-सरकारची चर्चा करण्यासाठी विज्ञान भवनमध्ये आलेल्या शेतकरी प्रतिनिधींनी पाचव्या चर्चेच्या फेरीदरम्यानही सरकारने ऑफर केलेले अन्न नाकारले आहे. त्यांनी स्वत: आणलेल्या जेवनाचा आस्वाद विज्ञान भवनमध्ये घेतला.

