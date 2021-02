वाहतूक शेतकऱ्यांनी नाही तर सरकारनेच बंद केलीय - राकेश टिकैत

नवी दिल्ली - केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. कृषी कायदे मागे घ्या या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. दरम्यान, प्रजासत्ताक दिनी शेतकऱ्यांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीवेळी हिंसाचार झाला. आक्रमक झालेल्या आंदोलकांना रोखण्यासाठी आता सरकारकडून मार्ग बंद केले जात आहेत.

आंदोलन सुरु असलेल्या ठिकाणचे इंटरनेट बंद करण्यात आले असून वीज-पाणी इत्यादी सुविधाही बंद करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय मार्गावर मोठे खिळे ठोकून ते बंद करण्यात आलं आहे. भक्कम अशा बॅरिकेडिंमुळे सरकारवर आता विरोधी पक्षांकडून टीका केली जात आहे.

There's no problem if Opposition is coming to support us but it should not be politicised. We can't do anything if leaders come. The traffic movement has not been blocked by farmers, it is because of the police barricading: BKU leader Rakesh Tikait pic.twitter.com/jejdg3smqI

— ANI (@ANI) February 2, 2021