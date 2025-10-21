Diwali Bonus Dispute : बोनस कमी मिळाल्याने संतप्त टोल कर्मचाऱ्यांनी घेतला बदला; हजारो वाहने शुल्काशिवाय सोडली, कंपनीला लाखोंचे नुकसान

उत्तर प्रदेशातील फतेहाबादमध्ये टोल टॅक्स कर्मचाऱ्यांनी दिवाळी बोनस कमी मिळाल्यानंतर टोल नाक्याचे गेट मोकळे सोडले. त्यामुळे धनत्रयोदशीच्या दिवशी आग्रा येथील लखनौ एक्सप्रेसवेवरून हजारो वाहने टोल टॅक्स न भरताच गेली. यात कंपनीला लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती समोर आली आहे. कर्मचाऱ्यांनी मॅनेजरला दिवाळी बोनस मागितला तेव्हा मॅनेजरने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले, त्यानंतर त्यांनी बूम बॅरियर्स मोडले..दिवाळी बोनस कमी दिल्याने संतापलेल्या टोल टॅक्स कर्मचाऱ्यांनी शनिवारी रात्री टोल गेट मोकळे सोडले ज्यामुळे टोल कंपनीचे २५ ते ३० लाख रुपयांचे नुकसान झाले. टोल वसुली सुमारे दोन तास थांबली. व्यवस्थापकाने सुरुवातीला कर्मचाऱ्यांशी समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांनी नकार दिला. त्यानंतर त्यांनी पोलिसांना फोन केला. पोलीस घटनास्थळी पोहोचले पण त्यांना काहीही करता आले नाही..FASTag Rules Change : 'फास्टॅग'चे नियम बदलणार! आता ‘या’ वाहनचालकांना दुप्पट टोल भरावा लागणार .कर्मचाऱ्यांची दोन तास काढली समजूतशनिवारी धनत्रयोदशी होती, त्यामुळे नेहमीपेक्षा जास्त वाहने टोलमधून गेली. त्यानंतर, कंपनीने इतर कर्मचाऱ्यांना कामावर बोलावले, परंतु आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांना काम करण्यापासून रोखले. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांना सुमारे दोन तास समजावून सांगण्यात आले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांना 10 टक्के पगारवाढीचे आश्वासन दिले. त्यानंतरच कर्मचाऱ्यांनी माघार घेतली आणि टोल प्लाझावर काम पुन्हा सुरू झाले..पाच हजार वाहने टोल न भरताच गेलीकंपनीचे प्रकल्प व्यवस्थापक कृष्णा जुरैल म्हणाले की, घटनेदरम्यान लखनौहून येणारी सुमारे ५,००० वाहने टोल न भरताच गेली. जास्त वेगामुळे, अनेक ठिकाणी फास्टॅग स्कॅन करता येत नव्हते. माहितीनुसार, आग्रा-लखनऊ एक्सप्रेसवेवर कारसाठी एकेरी टोल 665 रुपये आहे..FAQs प्र.१: फतेहाबाद टोल गेटवरील आंदोलन का झाले? 👉 कमी दिवाळी बोनस मिळाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला.प्र.२: या आंदोलनाचा परिणाम काय झाला? 👉 हजारो वाहने टोल न भरता गेल्याने कंपनीला लाखोंचे नुकसान झाले.प्र.३: टोल वसुली किती वेळ बंद होती? 👉 सुमारे दोन तास टोल वसुली थांबली होती.प्र.४: कंपनीने कर्मचाऱ्यांना काय आश्वासन दिले? 👉 कर्मचाऱ्यांना १०% पगारवाढीचे आश्वासन देण्यात आले.प्र.५: पोलिसांनी या घटनेत काय केले? 👉 पोलिस घटनास्थळी पोहोचले पण सुरुवातीला काहीही करू शकले नाहीत.प्र.६: किती वाहनांनी टोल न भरता प्रवास केला? 👉 अंदाजे ५,००० वाहनांनी टोल न भरताच प्रवास केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.