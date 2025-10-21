देश

Diwali Bonus Dispute : बोनस कमी मिळाल्याने संतप्त टोल कर्मचाऱ्यांनी घेतला बदला; हजारो वाहने शुल्काशिवाय सोडली, कंपनीला लाखोंचे नुकसान

Toll Tax Employees : उत्तर प्रदेशातील फतेहाबाद टोल कर्मचाऱ्यांनी कमी दिवाळी बोनसवर संताप व्यक्त करत टोल गेट उघडे ठेवले. या आंदोलनामुळे आग्रा–लखनऊ एक्सप्रेसवेवर सुमारे ५,००० वाहने टोल न भरताच गेली.
Fatehabad Toll employees protest on Dhanteras over low Diwali bonus, opening toll barriers on the Agra-Lucknow Expressway, leading to thousands of vehicles passing without payment.

Fatehabad Toll employees protest on Dhanteras over low Diwali bonus, opening toll barriers on the Agra-Lucknow Expressway, leading to thousands of vehicles passing without payment.

Yashwant Kshirsagar
उत्तर प्रदेशातील फतेहाबादमध्ये टोल टॅक्स कर्मचाऱ्यांनी दिवाळी बोनस कमी मिळाल्यानंतर टोल नाक्याचे गेट मोकळे सोडले. त्यामुळे धनत्रयोदशीच्या दिवशी आग्रा येथील लखनौ एक्सप्रेसवेवरून हजारो वाहने टोल टॅक्स न भरताच गेली. यात कंपनीला लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती समोर आली आहे. कर्मचाऱ्यांनी मॅनेजरला दिवाळी बोनस मागितला तेव्हा मॅनेजरने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले, त्यानंतर त्यांनी बूम बॅरियर्स मोडले.

