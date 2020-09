Video: मृत मुलाच्या ह्रदयाचे ठोके ऐकून फुटला भावनांचा बांध

न्यूयॉर्क: एका अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या 16 वर्षीय मुलाच्या हृदयाचे ठोके ऐकल्यानंतर पित्याच्या भावनांचा बांध फुटला. संबंधित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, कोट्यवधी नेटिझन्सनी व्हिडिओ पाहिल्यानंतर प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत. भावूक करणारा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर अनेकांच्या डोळ्यांत पाणी येत आहे.

अमेरिकेतील केडेकोटा येथील जॉन रीड यांच्या 16 वर्षीय मुलाचा गेल्या वर्षी मोटार अपघातात मृत्यू झाला होता. मुलाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांनी अवयव दान करण्याचा निर्णय घेतला होता. अवयव दानामुळे एका व्यक्तीला जीवदान मिळाले आहे. पण, ज्या व्यक्तीच्या शरीरात त्यांच्या मुलाचे अवयव प्रत्यारोपण करण्यात आले होते, त्या व्यक्तीने त्यांना टेडी बिअर भेट म्हणून पाठवला. या टेडी बिअरमध्ये त्यांच्या मुलाच्या हृदयाचे ठोके रेकॉर्ड करण्यात आले आहेत. टेडी बिअर पाहिल्यानंतर जॉन यांना रडू कोसळले. टेडी बिअर छातीला लावून जॉन आपल्या मुलाच्या हृदयाचे ठोके ऐकू लागल्यानंतर त्यांच्या भावनांचा बांध फुटला. व्हिडिओ रेकॉर्ड करत असलेल्या आपल्या पत्नीला त्यांनी व्हिडीओ थांबवण्याचा इशारा केला. वडील आणि मुलाचे नाते किती घट्ट आणि प्रेमाचे असेल हे व्हिडिओमधून पाहायला मिळते.

Last year, this man lost his 16-yr old son in a car wreck. He decided to donate his son’s organs, including his heart.

This month the heart recipient sent Dad a surprise gift - a teddy bear with a recording of his son's heartbeat.

Wait for it...pic.twitter.com/fXs5sm2qEn

