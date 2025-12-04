Bastar Daughter Locked In Dark Room

Bastar Daughter Locked In Dark Room

Crime: एक भीती अन् वडिलांची असहाय्यता... पित्यानं लेकीला अंधाऱ्या खोलीत २० वर्ष कैद केलं, हादरवणारं कारण समोर

Bastar Daughter Locked In Dark Room: एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. वडिलांनी मुलीला २० वर्षे अंधाऱ्या खोलीत बंदिस्त केले होते. यामुळे खळबळ उडाली आहे.
जर कोणी तुम्हाला सांगितले की तुम्ही एका तासासाठी स्वतःला एका अंधाऱ्या खोलीत बंद करा, तर तुम्ही घाबराल. पण ज्याला २० वर्षे अंधाऱ्या खोलीत बंद ठेवले आहे, खिडक्या नाहीत, दिवे नाहीत आणि बोलण्यासाठी कोणीही नाही, त्याचे काय? बस्तरमध्येही अशीच एक घटना घडली. येथे एका वडिलांनी आपल्या मुलीला २० वर्षे खोलीत बंद ठेवले. याचे धक्कादायक कारण समोर आले आहे.

