खिसे नसलेले कपडे अन् एआय कॅमेरे ! राममंदिरामध्ये दान कसं मोजतात ? जाणून घ्या दान मोजणीच्या सिक्रेट पद्धती

अयोध्येतील राम मंदिराला मिळणाऱ्या देणग्यांवरून वाद झाला आणि यामुळे देशभरातील मंदिरांमधील देणग्यांच्या व्यवस्थापनावर चर्चा सुरू झाली. राम मंदिराच्या देणग्यांमध्ये अनियमिततेच्या आरोपांनंतर, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तपास पथक (SIT) नेमण्यात आले आहे. ७ जूनला, उत्तर प्रदेशचे माजी मंत्री पवन पांडे यांनी दावा केला की, मंदिराच्या देणग्यांमधून अंदाजे ७.५ कोटी रुपये (१.२ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) चोरले गेले. समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव यांनीही देणग्यांचा गैरवापर झाल्याचा आरोप केला आहे..वाद वाढत असताना, राम मंदिर ट्रस्टचे महासचिव चंपत राय यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आणि सांगितले की, देणग्यांची सध्या तपासणी सुरू असून कोणतीही चोरी आढळून आलेली नाही. तसेच १० जून रोजी पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) मंदिर ट्रस्टकडून अहवाल मागवला. या वादामुळे भारतातील इतर प्रमुख मंदिरांशीही तुलना केली गेली, जिथे देणगी व्यवस्थापन प्रणाली जास्त पारदर्शक असल्याचे मानले जाते. या वादामुळे देशातील प्रमुख मंदिरांमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्या आणि मौल्यवान दागिन्यांची नोंद कशी ठेवली जाते, यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होते..प्रमुख मंदिरांमध्ये कशी केली जाते देणग्यांची मोजणी ?राम मंदिरापासून ते तिरुपती बालाजी, शिर्डी साई बाबा, सांवालिया सेठ आणि पद्मनाभस्वामी मंदिरांपर्यंत, देशभरातील सगळ्या महत्वाच्या मंदिरांमध्ये देणग्यांची मोजणी आणि सुरक्षेसाठी वेगवेगळ्या व्यवस्था आहेत. काही ठिकाणी, भाविक स्वतः मोजणीची प्रक्रिया पाहू शकतात, तर इतर ठिकाणी, न्यायालयीन देखरेखीखाली देणग्यांची नोंद ठेवली जाते.अशी केली जाते राम मंदिरात देणग्यांची मोजणीअयोध्या येथील राम मंदिरात, देणगी कार्डमधून काढलेली रोकड, सोने, चांदी आणि इतर मौल्यवान वस्तू विशेष खोलीत गोळा करून मोजल्या जातात. या प्रक्रियेत ट्रस्टचे कर्मचारी आणि एक नेमलेली बँक एजन्सी यांचा सहभाग असतो. देणग्या अधिकृत बँक खात्यांमध्ये जमा केल्या जातात आणि ही खाती श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टद्वारे सांभाळली जातात. अनियमिततेच्या आरोपांनंतर, ही पद्धत अधिक कडक करण्यात आली आहे. नोटा मोजणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर जास्त लक्ष दिले जात आहे. मोजणी कक्षात अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत आणि एका माजी लष्करी अधिकाऱ्याच्या देखरेखीत सगळ्या यंत्रणेवर लक्ष ठेवले जात आहे..तिरुपती बालाजीमध्ये काय व्यवस्था आहे ?तिरुपती बालाजी मंदिर हे जगातील सर्वाधिक दान मिळणाऱ्या मंदिरांपैकी एक मानले जाते. येथे मंदिर प्रशासन दानपेट्या विशेष सुरक्षेमध्ये पराकामनी भवनापर्यंत पोहोचवते, जिथे त्यांची मोजणी केली जाते. संपूर्ण परिसरात हाय-टेक सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि एआय (AI) आधारित देखरेख यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. दान मोजणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी कडक नियम आहेत. त्यांना खिसे नसलेले कपडे घालावे लागतात आणि मोबाईल किंवा पाकीट घेऊन जाण्याची परवानगी नसते. अनेक टप्प्यांवर तपासणी केल्यानंतरच त्यांना प्रवेश दिला जातो. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, येथे भाविकही काचेच्या भिंतींमधून नोटा मोजण्याची प्रक्रिया पाहू शकतात..सावळिया सेठ मंदिरात भाविकही मोजतात नोटाराजस्थानच्या प्रसिद्ध सावळिया सेठ मंदिरात दानाची मोजणी एका खुल्या हॉलमध्ये केली जाते. येथे दानपेट्या ठरलेल्या वेळी उघडल्या जातात आणि अनेक दिवस चालणाऱ्या या मोजणीत सामान्य भाविकही सहभागी होऊ शकतात. दानाची मोजणी प्रशासकीय अधिकारी, मंदिर मंडळ आणि बँक अधिकाऱ्यांच्या पाहणीखाली होते. सोने-चांदी आणि इतर मौल्यवान वस्तूंची वेगळी नोंद ठेवली जाते. मंदिर प्रशासन नियमितपणे दानाची माहिती सार्वजनिकसुद्धा करते.पद्मनाभस्वामी मंदिरकेरळच्या पद्मनाभस्वामी मंदिरात दानाची जबाबदारी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार केलेल्या समितीकडे असते. दानपेट्या सीसीटीव्हीच्या देखरेखीखाली उघडल्या जातात आणि या संपूर्ण प्रक्रियेत बँक अधिकारी, सुरक्षा रक्षक, समितीचे सदस्य तिथे असतात. कोणत्याही प्रकारची गडबड किंवा गैरव्यवहार होऊ नये, म्हणून वेळेवर ऑडिटही केले जाते..शिर्डी साईबाबा मंदिरात बुलेट प्रूफ सुरक्षाशिर्डी साईबाबा मंदिरात दानाची मोजणी विशेष सुरक्षा व्यवस्थेत केली जाते. दानपेट्या उघडताना वरिष्ठ अधिकारी आणि बँकेचे प्रतिनिधी तिथे असतात. नोटांची मोजणी बुलेट प्रूफ काचेने सुरक्षित केलेल्या खोलीत होते. कर्मचाऱ्यांना खिसे नसलेले कपडे घालावे लागतात आणि प्रवेश करण्यापूर्वी मेटल डिटेक्टरने तपासणी करावी लागते. मंदिराच्या खात्यांचे ऑडिट सरकारी एजन्सीकडून केले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.